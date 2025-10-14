AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Gazze'nin yeniden inşası, Filistin halkının geleceğe güvenle bakabilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması konularında Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sorumluluk almaya devam edecek, mazlumun sesi, adaletin teminatı ve barış için çabasını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Ala, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne dair NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası diplomaside bir kez daha Türkiye'nin etkin ve saygın konumunu gösteren tarihi bir sürece imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'da düzenlenen "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"nde, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesine yönelik Niyet Beyanı'nı diğer liderlerle birlikte imzalayarak, bölgesel barışa yön veren kararlı duruşunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Zirvede insani krizin derinleştiği Gazze'de geçici bir ateşkes değil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış sürecinin temellerinin atılması konusu muhataplarla paylaşılmış ve Türkiye'nin bu süreçteki merkezi rolü bir kez daha teyit edilmiştir. Cumhurbaşkanı'mız, zirve marjında yürüttüğü görüşmelerinde, Türkiye'nin barış ve adalet temelindeki ilkelerini vurgularken, Filistin meselesinin nihai çözümü olan iki devletli formülün altını çizerek vizyoner liderliğini ortaya koymuştur."

"Türkiye, lider ülke olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir"

Ala, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından itibaren aralıksız sürdürdüğü diplomasi trafiğiyle hem soykırımın durdurulması hem de savunmasız sivillerin korunması için küresel vicdanın sesi olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"İnsani yardımların kesintisiz ulaştırılması noktasında gösterdiğimiz kararlılık, Türkiye'yi bölgede insani diplomasinin bayraktarı konumuna yükseltmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu süreçteki stratejik öngörüsü, uluslararası müzakerelerde gösterdiği sonuç alıcı ve etkili liderler diplomasisi ve adaleti tesis etmekteki kararlılığı, onun küresel ve bölgesel diplomasideki liderlik vasfını bir kez daha teyit etmiştir. Gazze'nin yeniden inşası, Filistin halkının geleceğe güvenle bakabilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması konularında Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sorumluluk almaya devam edecek, mazlumun sesi, adaletin teminatı ve barış için çabasını sürdürecektir. Türkiye, uluslararası arenada yalnızca bir aktör değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına hitap eden lider ülke olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir."