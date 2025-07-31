AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Filistin Devleti'nin tanınması çağrısı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Türkiye'nin uzun süredir kararlılıkla savunduğu ilke ve çağrıların, bugün uluslararası düzeyde giderek daha fazla karşılık bulduğunu görmekten mutluluk duyuyor ve Türkiye olarak, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik çağrıları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınmasına yönelik çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının sesi olduğunu, yaşanan zulmü dünya kamuoyuna taşıdığını ve iki devletli çözümün adil ve kalıcı barışın tek yolu olduğunu vurguladığını anımsatan Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye, Filistin'in devlet olarak tanınmasını tarihsel sorumluluk, hukuki gereklilik ve ahlaki yükümlülük olarak görmektedir. Türkiye'nin uzun süredir kararlılıkla savunduğu ilke ve çağrıların, bugün uluslararası düzeyde giderek daha fazla karşılık bulduğunu görmekten mutluluk duyuyor ve Türkiye olarak, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik çağrıları destekliyoruz. Filistin'in egemen, bağımsız bir devlet olarak tanınmasının, hem uluslararası hukuk açısından bir zorunluluk hem de insanlık vicdanının gereği olduğuna inanıyoruz."

Ala, son günlerde, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Filistin devletinin tanınması konusundaki tutumlarını, uluslararası toplumun sorumluluğunu hatırlatması bakımından önemli gördüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınması yönündeki her girişimi memnuniyetle karşılarken, bu adımların insan hakları ve uluslararası hukukun gerekliliklerine uygun olarak sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Filistin'de devam eden insani vahşet karşısında en etkili çözümün, 1967 sınırlarına dayalı, adil, kalıcı ve iki devletli düzen olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Temennimiz, bu ve benzeri çabaların başka ülkeler için de örnek oluşturması ve Filistin halkının, uluslararası hukuk temelinde hak ettiği statüye bir an önce kavuşmasına katkı sağlamasıdır."