AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bugünkü ifadelerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bugünkü ifadelerine tepki gösterdi.

Ala, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in İstanbul Saraçhane'deki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayatını cuntacılarla ve darbelerle mücadeleye adamış, bu süreçlerin tamamında başarılı olmuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün kullandığı ifadeler, ancak bu sözleri sarf eden kişinin içinde bulunduğu hal-i pür melalini yansıtmaktadır."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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