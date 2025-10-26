Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'ya Romanya'da özel ödül takdim edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türk Dünyasına hizmetlerinden dolayı Ganire Paşayeva Özel Ödülü takdim edildi.

Zorlu, Romanya Türkiye Ticaret Odası ile GAP Gazeteciler Birliğince başkent Bükreş'teki Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlenen GAP Oscarları Uluslararası Ödül Töreni'ne katıldı.

Türk Dünyası'na hizmetlerinden dolayı Ganire Paşayeva Özel Ödülü'ne layık görülen Zorlu'ya ödülünü Paşayeva'nın annesi Terhan Naghiyeva takdim etti.

Zorlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Romanya'da 100 binden fazla Türk diasporasının yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Romanya ile ilişkilere önem verdiğini söyledi.

Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Başkenti seçildiğini aktaran Zorlu, şöyle devam etti:

"Biz Ankara'dan dünyanın her yerine uçuşlarımızın olmasını temenni ediyoruz. Romanya'da da Ankara ile ticari ilişkilerin çok yoğun bir seviyeye geldiğini biliyoruz. Buraya gelmeden önce de AJet Genel Müdürümüzle görüştüm ve onunla da bu konuda mutabık kaldık. Biz Ankara'dan Bükreş'e doğrudan uçuşları gerçekleştirmeye hazırız. Romanya'daki yetkililerin de olumlu geri dönüşlerini bekliyoruz."

Zorlu, Bükreş'te 3 liderin anıtının bulunduğunu, bunlardan birisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğunu vurguladı.

"İki ülke ilişkileri güçlenerek devam ediyor"

AA muhabirine de değerlendirmede bulunan Zorlu, iki ülke ilişkilerinin hızla ilerlediğini ifade etti. Zorlu, dış ticaret hacminin 12 milyar doları aştığını ve gelecek yıl için 15 milyar doların hedeflendiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin artarak ve güçlenerek devam etmesinin Balkanlar'ın istikrarı açısından da önem arz ettiğini kaydeden Zorlu, "İki ülkenin ilişkilerinin, gönül köprülerinin kurulması da iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geleceğe taşıyacak önemli bir merkez." dedi.

Zorlu, geçmişten gelen işbirliğinin bugün de güçlenerek devam ettiğinin altını çizdi.

Kürşad Zorlu, Bükreş'teki temasları kapsamında Bükreş Türk Şehitliğini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Mehmet Serkan Eruysal - Güncel
