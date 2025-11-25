Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Ukrayna Büyükelçisi Celal ile Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile bir araya geldi. Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Kırım'daki soydaşlar üzerine görüşmeler yapıldı.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile AK Parti parti genel merkezinde bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile AK Parti genel merkezinde görüştü. Ziyarette başta Kırım'daki soydaşlar olmak üzere Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Zorlu, görüşmede mevcut iş birliği alanlarının yanı sıra bölgesel gelişmeler üzerine de değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Büyükelçi Celal'e nazik ziyareti için teşekkür eden Zorlu, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

