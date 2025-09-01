Kürşad Zorlu'dan Isparta'ya Ziyaret ve Gül Atölyesi İncelemesi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu.

Zorlu, kentteki programı kapsamında önce Isparta Valisi Abdullah Erin'i daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti ve kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ardından Vatan Mahallesi'ndeki Isparta Yörük Türkmen Derneğinin üyeleriyle bir araya gelen Zorlu'ya, Yörük ve Türkmen kültürünün simgesi olan geleneksel omuz örtüsü hediye edildi.

Dernek üyeleriyle bir süre sohbet eden Zorlu, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi'nde şehit yakınları ve gazilerle buluştu.

Zorlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle TBMM'de Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğunu söyledi.

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Komisyon terör örgütünün kendisini lağvetme kararının, silah bırakma iradesinin tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacak hukuki ve teknik düzenlemeleri yapmakla ve bunların tavsiye kararlarını Meclise iletmekle sorumludur. Bunun dışında zaman zaman kamuoyuna yansıyan, sosyal medyada iddia edilen bir takım açıklamalar bizim gündemimizde değildir. Omuzlarımızda sizlerin sorumluluğu var."

Daha sonra Isparta Belediyesi Misparta Koku Atölyesine geçen Zorlu, gül, lavanta ve lotus gibi birçok çiçeğin özünden üretilen doğal kokulara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Burada AK Parti Isparta İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye de katılan Zorlu, AK Parti'nin çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi verdi.