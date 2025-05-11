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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Adana'da Yörük Türkmen Şöleni'ne katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Adana'da Yörük Türkmen Şöleni'ne katıldı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin Türkiye'mizi, 86 milyonu kuşatan birlik ve beraberlik projemizi inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin Türkiye'mizi, 86 milyonu kuşatan birlik ve beraberlik projemizi inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Zorlu, merkez Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda 21'incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'ne katıldı.

Katılımcıların geleneksel Yörük Türkmen giysileri giydiği şölende Zorlu, "Toy Beyi" seçildi.

Zorlu, şölende yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bana uygun görülen bu önemli vazife gerçekten onur verici." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı olarak görevlendirildiğini anımsatan Zorlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her bir yanındaki bütün Yörük Türkmenleri ile gönlümüz bir atıyor. Onlar için mücadeleye başlıyoruz inşallah. Sizlerin problemlerini çok iyi biliyoruz. Sayın Valimiz ve diğer yetkililerimizle görüştük. Döndükten sonra o problemlerin üzerine eğileceğiz."

Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tonyukuk Yazıtı'nda, 'Biz içimizi, dışımız tutmuş gibiyiz. Yufka yumuşaktır, incedir, delmek kolaydır. Kalın olursa delmek zordur' diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin gelecek vizyonu için ortaya koyduğu iç cephemizi bütünleştirme projesi, aslında binlerce yıl önce Tonyukuk Yazıtı'nda bize yol gösteren bu ifadenin bir tecellisidir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin Türkiye'mizi, 86 milyonu kuşatan birlik ve beraberlik projemizi inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu barış ve kardeşlik projesini inşallah bu topraklara hep birlikte kazıyacağız."

Yörük Türkmenliği'nin, etnik kimlik değil medeniyet tasavvuru olduğunu dile getiren Zorlu, "İnşallah bütün Türk dünyasını bir araya getirecek bu kutlu yürüyüşün neferleri olacağız." dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de şölenin, Türk tarihinin, kimliğinin ve köklerinin kutlu hatırlayışı olduğunu ifade ederek, "Kültürüne sahip çıkmayan milletler zamanla kimliğini yitirir. Oysa biz binlerce yıllık mirasımıza yaslanarak istikbale, geleceğe hep beraber yürüyoruz. Yörük Türkmen kültürü bu milletin ruh köküdür. Bizler de bu kültürü yaşatmayı, korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı kendimize bir borç biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Zorlu ve Köşger, alanda kurulan çadırlardaki vatandaşlarla sohbet etti.

Programa, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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