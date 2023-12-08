AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Danimarka Parlamentosunun Kutsal Kitapları Yakmaya Yasaklayan Yasa Tasarısını Takdirle Karşıladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Danimarka Parlamentosunun kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısını kabul etmesini takdirle karşıladıklarını bildirdi. Sırakaya, farklı inançlara ve bu inançların kutsal değerlerine saygı gösterilmesinin, insan olmanın en temel şartlarından biri olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Danimarka Parlamentosunun, kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısını kabul etmesini takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, farklı inançlara ve bu inançların kutsal değerlerine saygı gösterilmesinin, insan olmanın en temel şartlarından biri olduğunu belirtti.

Müslümanların kutsallarına yönelik her türlü saldırıyı başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası anlaşmalarda düzenlenen hakları ve insanlığın temel değerlerini hiçe sayan saldırılar olarak gördüğünü ve telin ettiğini belirten Sırakaya, şunları kaydetti:

"Müslümanları derinden yaralayan bu tür alçak saldırılara karşı Danimarka Parlamentosunun dini öneme sahip metinlere uygunsuz muameleyi suç sayan ve Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kesin bir şekilde yasaklayan yasayı kabul etmesini takdirle karşılıyor, kabul edilen bu yasanın diğer Avrupa ülkelerine ve parlamentolarına örnek olmasını temenni ediyoruz."