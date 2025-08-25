AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca iki tarafın da çıkarlarına, bölgedeki istikrar ve huzura hizmet eden çeşitli alanlardaki işbirliğinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

IKBY Başkanı Barzani, Türkiye'yi uzun vadeli karşılıklı çıkarları ihtiva eden önemli bir komşu olarak gördüklerini ifade etti.

Açıklamada, Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkilerinin güçlenmesindeki rolü nedeniyle teşekkür ettiği aktarıldı.

Sırakaya da Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkilerini tüm alanlarda güçlendirmek istediğine işaret ederek Barzani'nin Türkiye ile olan dostça ilişkileri ve bölgedeki olumlu rolünden övgüyle söz etti.