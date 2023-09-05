AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kocaeli'de partililerle buluştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 yerel seçim çalışmalarına ilişkin, "İnşallah bütün ülke sathında genişleyen hizmet kervanına önümüzdeki süreçte İstanbul'du, Ankara'ydı İzmir'di, Antalya'ydı, Adana'ydı bu büyükşehirlerimizi de dahil edeceğiz." dedi.

Kocaeli İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak kentte bir dizi çalışma yapacaklarını belirtti.

Yılmaz, Kocaeli'nin, AK Parti davasını, 2002'den bu yana verdiği mücadelede hiç mahcup etmediğini ve davanın sarsılmaz bir bekçisi olduğunu ifade etti.

2024 yerel seçim çalışmalarına 2019 seçimlerinin bittiği 1 Nisan sabahı başladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Şimdi ben görüyorum, 'Muhalefet biz 2024 seçim startı verdik' diyor. Biz de onlara diyoruz ki, 'Günaydın. Hayırlı günleriniz olsun.' Yani onlarla bizim aramızdaki önemli farklardan biri bu. Biz milletimizin ne dediğini, ne istediğini, ne emrettiğini her zaman takip eden bir siyasi geleneğinin mensupları olarak, aslında bu vazifeleri eksiksiz yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "ideolojik siyaset" değil "hizmet siyaseti" yaptığının altını çizerek, AK Parti'yi muhalefetten ayıran özelliklerden birinin de bu olduğunu anlattı.

"İnanılmaz bir makam kavgası hala devam ediyor"

Kendilerinin hizmeti Allah'ın rızası için yaptığını söyleyen Yılmaz, Allah'ın rızası olunca kulun da duasını alacaklarına, O'nun rızası bulunmayan hiçbir işten hayır gelmeyeceğine inandıklarını dile getirdi.

Muhalefetin, siyaseti "makam, rütbe, kendi gelecek ve ikballeri için, sahip oldukları ideolojinin mensuplarının ülke yönetiminde çeşitli yerlere gelip o makamları kullanmaları için" yaptığı görüşünde bulunan Yılmaz, şöyle devam etti:

"28 Mayıs sürecinde, seçimden önce Cumhurbaşkanı olacağını düşünen bir unsura, 'Biz de onun yardımcıları olacağız" diyenler, hemen başkaldırdılar. Dediler ki, 'Hayır biz bir kere bu genel başkanı değiştireceğiz.' Daha önce cumhurbaşkanlığını yakıştırıyorlardı o genel başkana. 'Değişim şart' dediler, genel başkanlarını değiştirmeyi hedeflediklerini söylediler, onun yerine gelmeyi hedeflediklerini söylediler. Farkındaysanız, inanılmaz bir makam kavgası hala devam ediyor. Şimdi de 2024 sürecinde, 'tekrar ittifakları yapacağız, yapmayacağız' gibi bir pazarlık payını yükseltmeye dönük... Bu pazarlık payını da makamlarla ilgili paylaşım kavgasının uzantısı olarak yapıyorlar. Bunu hep beraber görüyoruz."

"Eksiklerimizi 2024'te tamamlamayı hedefliyoruz"

AK Parti ve MHP'nin yerel yönetimlerdeki sayısal konumu hakkında bilgiler veren Yılmaz, bütün yerel yönetimlerde, "AK belediyeciliğin ve AK Parti siyasetinin felsefi anlamını yüreğine yerleştirmiş arkadaşlarının" ülke yönetiminde söz sahibi olduğunu kaydetti.

"Biz eksiklerimizi de 2024'de tamamlamayı hedefliyoruz" diyen Yılmaz, "İnşallah bütün ülke sathında genişleyen hizmet kervanına önümüzdeki süreçte İstanbul'du, Ankara'ydı İzmir'di, Antalya'ydı, Adana'ydı bu büyükşehirlerimizi de dahil edeceğiz. Çünkü, 'hizmeti Allah'ın rızası ve kulun duası için yaptığımızı milletimize anlattığımız takdirde bizi başarı takip edecektir' diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.