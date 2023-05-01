AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Her şeyin sahibi millettir, tabii ki inanç değerlerimizi bir arada tutarak millet egemenliğin sahibidir.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Her şeyin sahibi millettir, tabii ki inanç değerlerimizi bir arada tutarak millet egemenliğin sahibidir." dedi.

Yazıcı, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaretinde seçimlere az bir süre kaldığını anımsatarak, Türkiye'nin önünde önemli bir dönemeç olduğunu söyledi.

Milletin seçimlerde tercihini "laf üretenlerden" değil "iş üretenlerden", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacağına inandığını ifade eden Yazıcı, yapılan hizmetleri gören vatandaşların en doğru kararı vereceklerini belirtti.

Seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının son seçiminin yapılacağını hatırlatan Yazıcı, "Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta kimi zaman altılı masa, kimi zaman yedi oldu. Herhalde 10'u da aştı farklı katmanlar var. Görünen, görünmeyen yancıları, destekçileri saymıyorum bir ittifak arasında geçecek olan bir seçim. Türkiye'de iş yapanlar var, bir de konuşanlar var. İş üretenler var, laf üretenler var. İş üreten kesimi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ki AK Parti kadroları ve Cumhur ittifakı temsil etmektedir." diye konuştu.

Yazıcı, AK Parti kadrolarının 85 milyonun hukukunu korumak, hayat standardını, refah seviyesini yükseltmek, sofrasındaki ekmeği büyütmek için yola çıktığını vurguladı.

"Sorunların üstesinden gelecek kadrolar AK Parti kadrolarıdır"

AK Parti'nin tüm sorunların üstesinden gelebilecek kadrolara sahip olduğunun altını çizen Yazıcı, "Bugün sorunlarımız yok değil var, hayat dinamiktir. Sorunlar bitmez, olacak ama bunların üstesinden gelecek kadrolar da AK Parti kadrolarıdır, teşkilatlarımızı güçlendirmek suretiyle hep birlikte bu doğrultuda yürüyüşümüzü sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti iktidarında Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini dile getiren Yazıcı, AK Parti kadrolarının Türkiye'nin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

Seçimlerde milletin tercihini laf değil, hizmet üreten Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanacağına inandığını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Milletimiz sandığa giderken, bir taraftan eleştirilerini elbette söyleyecek, sıkıntılarını elbette ki dile getirecek. Sandığa giderken keskin, iyi, rasyonel bir muhasebe yapacağını, yaptığını bugüne kadar uygulamaları böyle gördük. Dolayısıyla daha rasyonel oy kullanacağını, laf üretenlere değil, iş üretenlere ve iş üretenlerin de Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti kadroları, Cumhur İttifakı olduğunu da görmek suretiyle değerlendirme yapacaklarına inanıyoruz. Her şeyin sahibi millettir, tabi ki inanç değerlerimizi bir arada tutarak millet egemenliğin sahibidir."

Daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi, Ticaret Borsası ve Öz Sağlık- İş Sendikasını ziyaret eden Yazıcı'ya AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve partililer eşlik etti.