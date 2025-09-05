Yazıcı: Türkiye Yüzyılı Hedeflerimiz Var

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bugünün Türkiyesi devraldığımız Türkiye asla değildir. Bu, AK Parti kadrolarının sağladığı kazanımlardır. 2053, 2071 Türkiyesi için hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmeye devam ediyoruz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yazıcı, kentin tarihi ve kültürel birikiminin önemine işaret etti.

AK Parti'nin siyasetinin temelinde milletin olduğunu ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nerede yaşıyorsa yaşasın, daha önce seçimlerde hangi partiye destek vermiş olursa olsun AK Parti'nin hedef kitlesidir. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sosyal politikalara ve savunma sanayisine kadar Türkiye'nin marka değerini yükselten çalışmalarda hamle yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bugünün Türkiyesi devraldığımız Türkiye asla değildir. Bu, AK Parti kadrolarının sağladığı kazanımlardır. 2053, 2071 Türkiyesi için hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Dünyada yaşanan gelişmelere değinen Yazıcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail bugüne kadar yaptıkları yetmezmiş gibi önüne hedef koymuş, Gazze'nin tamamını işgal etmek ve orada yaşayanları başka yerlere sürmek gibi yaptığı planları dünyanın gözü önünde paylaşıyor. Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi, bunlar insanlığın kazanımlarını, ortak değerlerini korumayı amaçlamıştır. Bunların oluşturulmasında öncü rol oynayan ABD gibi bir ülkenin buna lojistik destek sağlıyor olması üzüntü vericidir. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyeti bütün dünyada insanlığın ortak vicdanının sesi konumundadır."

Yazıcı, Türkiye'nin bu tutumundan dolayı gurur duyulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin üç kıtanın kesiştiği bir kavşakta olduğunu belirten Yazıcı, bu konumun ülkeye muazzam bir stratejik üstünlük sağladığını dile getirdi.

"Böylesi ülkelerin hamle yapması için bir başka unsura daha ihtiyaç var. O unsur da liderliktir. İşte o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vatan toprağında 40 yılı aşkın süreden bu yana ülkenin birliğini, bütünlüğünü bozmaya, araya nifak tohumu sokmaya çalışan dış güçlerin de desteğiyle terörist faaliyetlerle karşı karşıya kaldık." diyen Yazıcı, terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı.

Yazıcı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda da belli bir ölçekte yol almış bulunuyoruz. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun çalışma çerçevesi bellidir, 'Terörsüz Türkiye'yi sağlamak. AK Parti iktidarları döneminde bizden önceki yanlış birçok uygulamayı ortadan kaldırdık. Türkiye'de insanlarımızın talep ettiği, 'hak' olarak nitelenecek alanlardaki sorunları giderdik. O hakları kullanmanın yollarını belirledik. Böyle bir yürüyüşümüz var. İnşallah bunu başarırız."

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve partililer katıldı.

Yazıcı, daha sonra milletvekilleri Ataman, Yaz ve partililerle, merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.