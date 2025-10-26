Haberler

Yayman: Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Güvenlik güçlerimizin kahramanlığı, milletimizin direnci ve devletimizin terörle mücadeledeki kararlı politikaları sayesinde bugün gelinen noktaya ulaşmak mümkün olmuştur.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, NSosyal'deki hesabından açıklama yapan Yayman, "Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlarını çekme kararı, devletimizin kararlılığı ve milletimizin yıllardır süren mücadelesinin somut bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Yayman, bu adımın, "Terörsüz Türkiye" hedefine giden yolda atılmış yeni ve tarihi bir adım olduğuna dikkati çekerek, paradigmanın değiştiğini ve bu adımın ümitleri artırdığını belirtti.

"Güvenlik güçlerimizin kahramanlığı, milletimizin direnci ve devletimizin terörle mücadeledeki kararlı politikaları sayesinde bugün gelinen noktaya ulaşmak mümkün olmuştur. Silahların sustuğu, fikirlerin konuştuğu bir Türkiye inşa etme iradesi artık çok daha güçlüdür. 'Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi olarak silahlar sonsuza kadar sustuğunda her meselemizi çok daha rahat konuşabileceğiz." ifadelerine yer veren Yayman, bu meseleyi, "Türkiye'nin sorun çözme yeteneğinin geliştirilmesi ve demokrasi kapasitesinin artırılması olarak" gördüklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dirayeti ile milletin birlikteliği sayesinde, Türkiye'nin bu uzun soluklu tehdidi aşacağına vurgu yapan Yayman, şunları kaydetti:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu olarak 'odak kaybı' yaşamadan; sürecin sağlıklı ilerlemesi, kalıcı barış zeminine dönüşmesi ve her türlü provokasyondan uzak yürütülmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sahada yürütülen görüşmeler, kurumlar nezdinde yapılan istişareler ve siyasi düzlemdeki koordinasyon, sürecin güvenli ve şeffaf biçimde ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Milletimizin desteği, devletimizin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, kalıcı güvenliğin ve toplumsal huzurun merkezinde yükselmeye devam edecektir. 'Terörsüz Türkiye' ideali artık bir temenni değil, adım adım gerçeğe dönüşen bir süreçtir. Türkiye Yüzyılı'nın en önemli amaçlarından biri duygudaşlığımızı, kaderdaşlığımızı, tarihdaşlığımızı ve vatandaşlığımızı yüceltmektir. Sonuç olarak 'Terörsüz Türkiye' meselesi devlet ve millet projesi olarak hedefine emin ve kararlı adımlarla devam etmektedir."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
