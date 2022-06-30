AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kırşehir'de partililerle buluştu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin konferans salonunda AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Kırşehir İl İstişare Toplantısı düzenlendi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Yavuz, merkez ve ilçe yönetimleri ile kadın ve gençlik kolları yönetimleri, Kırşehir teşkilatlarındaki ana kademelerin Seçim İşleri Birim Başkanları, belediye başkanları ile partinin ilçe ve belde başkanlarıyla bir araya geldi.

Kentte devam eden parti çalışmalarıyla ilgili sunum yapan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, aynı ruh, gayret ve samimiyetle 2023 seçimlerine ulaşmak için tüm kademelerinin birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade etti.

Toplantı ana kademe ve ilçelerin parti faaliyetlerinin değerlendirilmesiyle sürdü.