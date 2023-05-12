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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Güncel Haberler

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sakarya Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali İhsan Yavuz Milletvekili AK Parti Sakarya Güncel Haberler

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