AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU
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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel