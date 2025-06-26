AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın İstanbul'a Sevk Edildi
Deniz kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da tedavi altına alındıktan sonra ambulans uçakla İstanbul'a sevk edileceği belirtildi.
İSTANBUL'A SEVK EDİLECEK
Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonrası Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ambulansla Milas-Bodrum Havalimanına getirildi. Yalçın'ın ambulans uçakla İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.
Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel