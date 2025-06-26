AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Deniz Kazası Geçirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Deniz Kazası Geçirdi
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Muğla'da deniz kazası geçirerek yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

MUĞLA'da deniz kazası geçirerek yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kazası geçirerek yaralanmış sonrasında ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İlk tedavisi burada yapılan Yalçın, gece saatlerinde ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Yalçın'ın tedavisine Şişli'de bulunan özel bir hastanede devam edeceği öğrenildi. Hasan Basri Yalçın'ı ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, ve partililer karşıladı.

Öte yandan, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Oğuz Şahin, Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin akşam saatlerinde, "Hastamız düşme sonucunda geldi. Gerekli tetkik ve tahlilleri yaptırdık. Herhangi bir sıkıntısı yok, bilinci açık. Omurgasında zedelenme var" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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