AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Türkiye'nin Güvenliği ve Gençliğe Yönelik Vurgular

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Son yıllarda Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde sarsılamaz, güvenliği tehdit altına alınamaz ve düşmanları tarafından saldırılmaya cesaret edilemez bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yalçın, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığınca merkez Sur ilçesindeki tarihi bir konakta düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, gençlerle sohbet etmenin her zaman faydalı olduğunu söyledi.

Son dönemde dünyanın oldukça karmaşık bir hale geldiğini belirten Yalçın, 10 yıldır dünyada hiçbir kuralın kalmadığını, herkesin kendi başının çaresine baktığını ve kimsenin kimseye faydasının olmadığı bir döneme girildiğini ifade etti.

Gazze'de insanların özgürlük hakkının ve onurunun çiğnendiğini dile getiren Yalçın, hastanelerin vurulduğunu ve çocukların öldürüldüğünü hatırlattı.

Yalçın, Birleşmiş Milletlerin (BM) dünyada barış ve adaleti sağlamak için tesis edildiğine dikkati çekerek, "Savaş var hiç sesini duydunuz mu, yok. Soykırım var, BM'nin herhangi bir şey yapabildiğini duydunuz mu, yok. İran şu an İsrail ile çatışıyor, bununla ilgili Orta Doğu'daki diğer ülkelerin ne yapabileceğine dair bir tahmininiz var mı, çok zor. Nasıl bir döneme girdik biliyor musunuz, şu an kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığı, kimsenin kimseye güvenemediği, her koyunun kendi bacağından asıldığı bir döneme girdik." diye konuştu.

Türkiye'de terör sorununun varlığını ortadan kaldırmak, toplumsal huzur, refah ve istikrarı inşa etmek istediklerini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Son yıllarda Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde sarsılamaz, güvenliği tehdit altına alınamaz ve düşmanları tarafından saldırılmaya cesaret edilemez bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Mümkünse dostlarımıza, müttefiklerimize, mazlumlara yardım edebilecek güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki eğer kol kasınız yeterince güçlü değilse birileri gelip sizin kafanıza vurabilir, sizin haklarınızı çiğneyebilir. Bunu biz bugün Türkiye'nin çevresinde olup bitenlerle görüyoruz. 90 milyonluk İran bugün İsrail ile savaşmak durumunda kaldı ve yarın İran'ın ne hale geleceği vatandaşları tarafından bilinemez halde. Suriye'de yaşananların benzerleri ya orada yaşanırsa ne olacak? İşte devletlerin temelde yapmaya çalıştığı şey budur. Devlet, milletine güvenlik, huzur ve refah vermeye çalışıyor. Devletin vatandaşa karşı görevi budur. Biz de AK Parti iktidarı olarak ne yapmaya çalışıyoruz? Biliyoruz ki sadece kendi içerimizdeki meseleler değil birileri bize dışarıdan da saldırganlıkla sorunlar çıkartabilir ve kimsenin hayal etmediği kötü son senaryolarla Allah muhafaza karşılaşmak durumunda kalabiliriz. İşte bunu engellemek önümüzdeki dönemde en öncelikli görevlerimizden biri."

Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomisinin nasıl güçleneceğini, dış politikasının nasıl daha iyi olabileceğini, nasıl daha huzurlu bir ülke olabileceğini söyleyen, onu tarif eden, planlayan başka bir siyasi parti biliyor musunuz, ben bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomiden şikayet ederken ne tavsiye ettiğini biliyor musunuz, ben bilmiyorum, duymadım çünkü. Türkiye'de iyi gitmediğini düşündükleri bir şey varsa onun alternatifi olarak ne söylemişler, bilmiyoruz. Mesela 'S-400'leri niye alıyorsunuz, ne gerek var. Kim bize saldıracak?' diye bir şey söylüyorlardı. Etrafına bir bak bakalım. Böylesi bir kafaya ülke emanet edilir mi, bunun Türkiye'ye, gençliğe, teknolojiye, sana bana katkısı ne olur? Muhalefet partisi alternatifler ortaya koysun. Desin ki 'sizin gittiğiniz şu yol yerine şu yol daha iyidir.' O zaman biz de değerlendirmemizi yapalım ve ona göre hareket edelim. Ama karşıda herhangi bir fikir yok ki."

Programa, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, eski AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Çakmak da katıldı.