AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız. Unutarak ve susarak hiçbir zalimin suçuna ortak olmayacağız. Soykırımda şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor, daha adil bir dünya için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 yıl önce bugün Avrupa'nın göbeğinde, yalnızca Müslüman ve Boşnak oldukları için binlerce kişinin soykırımla katledildiğini belirtti.

Söz konusu vahşetin "sözde kural temelli uluslararası düzen söyleminin en yüksek sesle dillendirildiği, insan haklarının en çok kutsandığı bir dönemde" yaşandığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Düzen dedikleri, Bosna'da katliamı seyretti; hukuk dedikleri Srebrenitsa'da sustu. Bugün aynı vahşet Gazze'de yaşanıyor. Soykırımlar devam ediyor, dünya yine susuyor. Tıpkı dün olduğu gibi bugün de zulme göz yuman bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Biz Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız. Unutarak ve susarak hiçbir zalimin suçuna ortak olmayacağız. Soykırımda şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor, daha adil bir dünya için mücadelemizi sürdürüyoruz."