AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da açıklamada bulundu: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya yönelik sözleri Filistin'de, Gazze'de herhangi bir yerde duyulduğu anda bütün Filistinliler, Gazzeliler bunu İsrail propagandasının bir parçası olarak düşünürler. Bunu İsrail propagandası zannederler." dedi.

Çelik, basına kapalı gerçekleşen AK Parti Muğla Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in giderek savrulan bir biçimde, zeminsiz ve dayanaksız şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştiri adı altında yaptığı vahim hatalar ve yanlışları olduğunu söyledi.

Özel'in Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyetini sorgulamaya kalktığını belirten Çelik,"Bakın bu net bir durumdur. Bütün dünyada dinlerden, etnik topluluklardan, milletlerden Filistin konusundaki hassasiyetle ilgili bir insanlık cephesi oluşmuş durumda. Bu insanlık cephesinin bütün üyeleri Filistin konusunda en net konuşan en gür şekilde konuşan ve en sağlam adımları atan liderin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ifade etmektedir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya yönelik söylediklerinin hiçbir dayanağı, zemini yoktur ve kimse tarafından da ciddiye alınan bir şey değildir." dedi.

Özgür Özel'in sözlerinin dünyanın her tarafında Filistin, Gazze için bir araya gelen insanlık cephesi üyeleri ya da herhangi bir şekilde Filistinle ilgili çalışan bir kurum tarafından ciddiye alınmadığına dikkati çeken Çelik, " Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya yönelik sözleri Filistin'de, Gazze'de herhangi bir yerde duyulduğu anda bütün Filistinliler, Gazzeliler bunu İsrail propagandasının bir parçası olarak düşünürler. Bunu İsrail propagandası zannederler. Çünkü İsrail'in kara propaganda makinesinin, siyonist propaganda makinesinin en çok hedef aldığı lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Özel'in muhalefet genel başkanı olarak zeminsiz, dayanaksız, eleştiri adı altında ortaya koyduğu vahim hatalar külliyatını devam ettirmesini tabi kendisi açısından bakıldığında büyük bir siyasi yanlış birikimi oluşturuyor." diye konuştu.

"Biz sadece şunu düşünsek, karşımızdakinin yanlışından sevinen, karşımızdakinin yanlışı üzerinden siyaset yapan bir siyasi parti olsak bu durumdan memnuniyet duyarız." ifadesini kullanan Çelik, meselenin öyle olmadığını, Türkiye'nin içerisindeki bir muhalefet partisinin Filistin konusunda İsrail propaganda makinesinin parçası olarak algılanabilecek şekilde konuşmasının son derece yanlış bir durum olduğunu kaydetti.

"Türkiye'ye silah çeken unsurları destekleyen açıklama yapanlar CHP'nin siyasetçileriydi"

CHP gibi köklü bir partinin bu çizgiye düşmesinin son derece vahim olduğuna işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bütün diğer dış politika meselelerinde de sürekli olarak yanlış yapmaya devam ediyorlar. Daha önce de Filistin meselesiyle ilgili olan Bogata bildirisiyle ilgili aynı yanlışı yaptılar. Özgür Özel'in hesaplaşması gereken konu şudur. Birleşmiş Milletlerin meşru kabul ettiği, Türkiye'nin dostu olan Libya'daki hükümet Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirirken onu eleştiren, Türkiye'ye silah çeken unsurları destekleyen açıklama yapanlar CHP'nin siyasetçileriydi. Türkiye'nin en önemli tezlerinden birisi olan 'mavi vatan' tezi konusunda mavi vatanı reddeden, doğrudan omurgasından saldıran konuşmalar ve açıklamalar Özgür Özel'in yakın ekibi tarafından yapılmıştır. Mavi vatana bu saldırı CHP'den geldiği zaman da ifade ettik ve 'Yunanistan'daki gazetelerin manşetleri mavi vatana saldıran bu CHP'li siyasetçiyi övüyor.' dedik. Yine aynı şekilde sınırımızın dibinde herhangi bir terör devletçiği kurulmasın diye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi kara harekatlarına yönelik eleştiri CHP'li siyasetçilerden geldi."

"Can Azerbaycan kendi öz toprağı olan Karabağ için mücadele ederken 'Türkiye, Karabağ'a cihatçıları gönderiyor' diyerek yalan siyaseti ile iftira atan hem can Azerbaycan'ın mücadelesine hem de Türkiye'nin desteğine gölge düşürmeye çalışan açıklama yine CHP milletvekilinden geldi.' diyen Çelik, şöyle devam etti:

" Özgür Özel'in herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini ve dış politika konusunda ortaya koyduğu iradeyi eleştirecek kapasitesi yok. Tam tersine kendi partisindeki bu savrulmayı ve bu içler acısı durumu düzeltmekle uğraşmalı, bununla yüzleşmeli. Cumhurbaşkanımızın siyasi kararlarını alırken bazı odaklardan, ülkelerden, siyasi kişilerden korktuğunu ifade ediyor. Bu aslında Özgür Özel'in geldiği noktayı göstermesi açısından son derece trajik bir yaklaşım. Cumhurbaşkanımızın şimdiye kadar siyasi kararlarını alırken dünyada kim ne derse desin bu kararın doğruluğu ve ilkeli olması etrafında siyasi iradesini şekillendirdiği bütün dünyada kabul edilen bir şey. O sebeple uzun yıllar boyunca 'Türkiye batıdan kopuyor, Türkiye yön değiştiriyor, Türkiye'de eksen kayması var.' denildi. Türkiye üzerinde baskı kurmak için bu propagandalar yapıldı. Cumhurbaşkanımız burada doğru ve ilkeli kararların alınması ve uygulanması konusunda hiçbir zaman taviz vermedi. Burada korkmaktan, çekinmekten, teslimiyetçilikten bahsedilecekse Özel'e tavsiyemiz biraz önce bahsettiğim CHP'li siyasetçilerin Türkiye'nin tezlerine karşı başka devletlerin tezlerini hem can Azerbaycan, Doğu Akdeniz, mavi vatan, Libya hem de askeri harekatlar konusunda niye bu şekilde ele aldığıdır. Hangi teslimiyetçiliğin, hangi korkunun neticesi olarak bütün bu söylemler Özel'in ekibi tarafından Türkiye karşıtı odakları sevindirecek şekilde ortaya konulmaktadır. Özgür Özelin değerlendirmesi gereken konu budur."

Filistinliler ve Filistinli liderlerin net şekilde "Filistin davasına en zor zamanlarda, en güçlü ve hiç kesilmemiş destek başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmiştir.' ifadesini kullandığını anlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımız 'Fiilistin davası Türkiye'nin milli davasıdır.' cümlesini ilk defa Türk siyasi tarihinde kurarak aslında insanlıkla ilgili olan bu davanın Türkiye'nin bir milli davası olarak ele alınması konusunda net tutumunu ortaya koydu. Bir sürü adım atıldı, eylem planı gerçekleştirildi. Özgür Özel gitsin herhangi bir Filistinlinin önünde bu cümleleri zikretsin, alacağı cevabı görecektir. Biz Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki iradesine şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)