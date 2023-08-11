AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Kırklareli'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Artık kendi İHA'larımızla, SİHA'larımızla, milli muharip uçaklarımızla, TCG Anadolu gemimizle o güçlü savunma sanayi altyapımızla bugün artık Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da terör gerçekten bitme noktasına geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Artık kendi İHA'larımızla, SİHA'larımızla, milli muharip uçaklarımızla, TCG Anadolu gemimizle o güçlü savunma sanayi altyapımızla bugün artık Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da terör gerçekten bitme noktasına geldi." dedi.

Uygur, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca bir kafede düzenlenen "AK Parti Şehir Buluşmaları" programında, parti olarak 2002 yılından bu yana başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

2002 seçimlerinden itibaren Türk milletinin her seçimde emaneti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim ettiğini ifade eden Uygur, bunun Türk demokrasi tarihi açısından oldukça anlamlı olduğunu vurguladı.

AK Parti hükümeti olarak eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerinin ortaya konulduğunu dile getiren Uygur, 21 yıllık süreç içerisinde her alanda refah seviyesinin yükselmesi için büyük yenilikler, büyük reformlar yapıldığını kaydetti.

AK Parti iktidarıyla savunma sanayindeki yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere yükseldiğini ifade eden Uygur, şöyle devam etti:

"Artık kendi İHA'larımızla, SİHA'larımızla, milli muharip uçaklarımızla, TCG Anadolu gemimizle o güçlü savunma sanayi altyapımızla bugün Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da terör gerçekten bitme noktasına geldi. Biz güçlü ve büyük Türkiye yolunda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bir Türkiye yüzyılı vizyonu ortaya koyduk, inşallah Türkiye yüzyılını milletimizin desteğiyle ve güçlü teşkilatlarımızla hep birlikte milletimizle birlikte inşa edeceğiz. İşte Türkiye yüzyılının kapılarını aslında 60 yıllık rüyamız Togg aracımızla ardına kadar açacağız. Karadeniz'deki doğal gazımızla inşallah Türkiye'ye yüzyılının kapılarını ardına kadar açıyoruz. Güneydoğu Anadolu'daki petrolümüzle inşallah Türkiye yüzyılının kapılarını ardına kadar açıyoruz. Savunma sanayimizdeki o İHA'larımıza, SİHA'larımıza, milli muharip uçağımızla, TCG Anadolu gemimiz ile inşallah Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar açıyoruz."

Toplantıya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Ercan Dağtaş ile parti teşkilatı katıldı.

Uygur, "AK Parti Şehir Buluşmaları" programının ardından geçmiş dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, ilçe başkanları toplantısına katıldı.