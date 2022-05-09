AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Başkan Kılca'ya ziyaret

KARATAY, KONYA (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti.

Usta, Başkan Kılca'nın makamında gerçekleştirdiği ziyarette, Karatay Belediyesinin ilçede yürüttüğü çalışmalar, yatırım ve yeni projelere ilişkin bilgi aldı.

Kılca'ya çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Usta, "Karatay her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Özellikle eğitim, kültür, spor, yeşil alan, yollar ve daha birçok alanda oldukça başarılı işler yapılıyor. Ben bu vesileyle, yoğun gayreti dolayısıyla Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'yı ve ekibini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ortaya çıkardığı hizmetleri hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortaya çıkan çalışmaların birliğin, beraberliğin ürünü olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya İl Başkanlığı ve AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı teşkilatına teşekkür eden Kılca, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatay'ımız için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. İlçemizde kaliteli ve nitelikli hizmetler açısından belli bir seviyeye ulaştık. Karatay'ımızda takdir edilen bir dayanışma ruhu var." ifadelerini kullandı.