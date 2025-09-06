Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

Sırakaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şehadetinin yıl dönümünde Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizi rahmetle anıyoruz. İsrail hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü işgal, katliam ve devlet terörü sadece masumları değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef almaktadır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan saldırılar açık bir savaş suçudur. Uluslararası toplumun bu vahşete sessiz kalması zulme ortak olmaktır. AK Parti olarak ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanındayız. İsrail'in zulmünü telin ediyor, adalet ve özgürlük mücadelesinde Filistin'in sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda

Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.