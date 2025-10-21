AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanımıza ve partimize yönelik 'sizi yargılayacağız' sözleri, tehdit siyasetiyle toplumu kutuplaştırma çabasından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanımıza ve partimize yönelik 'sizi yargılayacağız' sözleri, tehdit siyasetiyle toplumu kutuplaştırma çabasından başka bir şey değildir" ifadesini kullanan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi yabancı parlamentolara şikayet eden, Avrupa'nın göbeğinde verdiği mitingde 'Özel' sahnesine yabancı parlamenterleri davet edip Türkiye'yi yuhalatan, Türkiye'ye iftira atılmasına çanak tutan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmayı siyaset zanneden bir zihniyetin adaletten bahsetmeye hakkı yoktur. Önce kendi belediyelerinde dönen yolsuzluklara, devam eden davalara baksınlar. Necip milletimiz kimin adalet, kimin hesap peşinde olduğunu çok iyi biliyor."