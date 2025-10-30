Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan İş Gücü Anlaşması'nın 64. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Avrupa'daki Türk toplumu, kültürüne, diline, inancına ve kimliğine sahip çıkarak, Türkiye ile güçlü bağlarını korumayı başarmıştır.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 64'üncü yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlattı.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 64'üncü yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlattı.

Anlaşmanın sadece iki ülke arasındaki işbirliğinin değil, aynı zamanda Türkiye ile Almanya'yı birbirine bağlayan güçlü insani, ekonomik ve kültürel köprülerin de temel taşlarından biri olduğunu belirten Sırakaya, "Almanya'ya bir ekmek, bir gelecek umuduyla giden birinci nesil büyüklerimiz, alın terleriyle yalnızca Alman ekonomisinin kalkınmasına değil, aynı zamanda Türkiye'nin itibarına, çalışkan ve üretken Türk insanının gururuna da katkı sundular. Onlar, emekleriyle Avrupa'nın sanayisini ayağa kaldırırken, gönüllerinde vatan sevgisini daima diri tuttular." değerlendirmesini yaptı.

"Bu bağlılık, ortak geleceğimizin teminatıdır"

Sırakaya, bugün Almanya'da ve Avrupa genelinde yaşayan milyonlarca vatandaşın, sahip oldukları birikim, üretkenlik ve aidiyet duygusuyla hem yaşadıkları ülkeye hem de ana vatanlarına değer katmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerle, yatırım ve katkılarıyla, Türkiye ekonomisine verdikleri destek, milletimizin birlik ve beraberlik anlayışının en somut tezahürlerinden biridir. Avrupa'daki Türk toplumu, kültürüne, diline, inancına ve kimliğine sahip çıkarak, Türkiye ile güçlü bağlarını korumayı başarmıştır. Bu bağlılık, ortak geleceğimizin teminatıdır. Avrupa Türk toplumuna öz değerlerinden kopmadan bulundukları ülkelerde örnek bir duruş sergiledikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bugünlere ulaşmamızda emeği, alın teri ve duası bulunan birinci nesil büyüklerimizin ellerinden öpüyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla gönül bağlarını güçlendirmeye, onların hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğinin altını kararlılıkla çiziyorum."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
