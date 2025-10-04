Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan Türkiye'ye getirilen Sumud Filosu aktivistlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Adalet, merhamet ve insanlık onuru adına yola çıkan yürekli insanlar, cesaretleriyle, kararlılıklarıyla vicdanların sesi oldular.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Adalet, merhamet ve insanlık onuru adına yola çıkan yürekli insanlar, cesaretleriyle, kararlılıklarıyla vicdanların sesi oldular. Türkiye ve Ak Parti, ilelebet insanlığın vicdanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan vatandaşlarımızı ve farklı ülkelerden katılımcıları taşıyan THY uçağı İstanbul'a ulaştı. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümeti, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşına sahip çıkmış, mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik durmuştur. Adalet, merhamet ve insanlık onuru adına yola çıkan yürekli insanlar, cesaretleriyle, kararlılıklarıyla, vicdanların sesi oldular. Türkiye ve AK Parti, ilelebet insanlığın vicdanı olacaktır."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Açılışa damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki sesi duyunca konuşmasına ara verdi

Açılışa damga vuran an: Alandaki sesi duyunca konuşmasına ara verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.