AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan Türkiye'ye getirilen Sumud Filosu aktivistlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan vatandaşlarımızı ve farklı ülkelerden katılımcıları taşıyan THY uçağı İstanbul'a ulaştı. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümeti, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşına sahip çıkmış, mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik durmuştur. Adalet, merhamet ve insanlık onuru adına yola çıkan yürekli insanlar, cesaretleriyle, kararlılıklarıyla, vicdanların sesi oldular. Türkiye ve AK Parti, ilelebet insanlığın vicdanı olacaktır."