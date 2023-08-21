AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Edirne'de "2023 Şehir Buluşmaları"na katıldı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2019 seçimlerinde kaybettikleri şehirleri geri alacaklarını belirtti.

Şen, "2023 Şehir Buluşmaları" programı kapsamında AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, eski payitaht Edirne'nin göz bebeği bir şehir olduğunu söyledi.

Gözde şehrin yönetimini artık muhalefete bırakmamaları gerektiğini dile getiren Şen, Edirne'nin yerel yönetim anlamında yönetilemediğini ifade etti.

İstanbul'un da yerel yönetim anlamında Edirne ile aynı akıbeti paylaştığını anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Bizim zamanımızdaki İstanbul durduruldu. 4,5 yıl içerisinde sıfırdan yaptıkları bir tane proje yok. Bizim projelerimizi durdurdular. Bazısı yüzde 50, bazısı yüzde 80, bazısı yüzde 90 oranında bitirilmiş projeleri durdurdular. Hatta bitmiş, açılışını yapmadığımız projeler vardı. Onları da durdurdular, yürütmediler. Bütün bunları durdurup belli bir zaman sonra ilk defa kendileri yapıyorlarmış gibi başladılar. Sonra da açıklamalarını yaptılar 'söz verdik, yaptık' hesabı. Arkadaşlar açılışını yaptığımız projeleri yeniden açtılar 'biz yaptık' diye. Fotoğraflar var, videolar var, medyada haberler var."

"Kaybedilen şehirler geri alınacak"

Şen, 2019 yerel seçimlerinde milletin verdiği karara saygı duyduklarını, kaybettikleri şehirleri geri alacaklarını aktardı.

Teşkilat mensuplarının bu şehirleri kazanmak için birbirine söz vermesi gerektiğini belirten Şen, "Bu şehirler geri alınacak. Başta İstanbul olmak üzere. Sonra diğer bazı şehirlerimiz var ki onlar tarafından yönetiliyor. Onlara da yazık edilmektedir. Örnek Edirne." dedi.

Şen, seçimlerde istedikleri sonucu almak için daha çok çalışacaklarını vurguladı.

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de teşkilata önemli görevler düştüğüne işaret eden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek ki sıkmamız gereken daha fazla el lazımmış. Çalmamız gereken kapılar varmış. Girmemiz gereken gönüller varmış biraz daha fazla. Birkaç bin daha fazla. Eksiklik olmuş. Şimdi ne yapacağız, daha çok el sıkacağız. Daha çok hal hatır soracağız. Daha çok gönüle gireceğiz. İşin sonunda daha çok gönüle gireceğiz ve o gönülde kalacağız. Girdiğimiz gönül ebediyen kapılarını bize açmış bir gönül olacak. Bunları yaptık mı bu seçimleri alırız.

Biz gönül belediyeciliği diyoruz zaten. Bizim işimiz gönüllerledir. Yoksa bu şehri 'sen' yönetmişsin, 'ben' yönetmişim bir şey fark etmez. Ama bir şeyde fark eder. Sen 'bu şehri yönetiyorum' diye bir şehri berbat edersen ben de buna müsaade edemem. Çalışırım, çabalarım. Milletim beni tercih eder ve ben yönetirim. O zaman ne olur? Şehir abat olur, berbat olmaz."

"İnsan memleketinin hayrına olan bir şeye sevinmez mi?"

Muhalefetin Türkiye'nin başarılarına sevinemediğini, ülkenin hayrına işlerde mutlu olmadığını anlatan Şen, şunları ifade etti:

"Doğal gaz buluyorsunuz, havaya uçması gerekirken dalga geçiyor. Petrol buluyorsunuz, 'yalan söylüyorsunuz' diyor. 'Orada petrol metrol yok' diyor. İftira atıyor. Togg yapıyorsunuz, 'İtalya'dan alıyorsunuz' onları diyor, doğru İtalya'nın Gemlik şehrinden alıyoruz. Arkadaşlar bir insan memleketinin hayrına olan bir şeye sevinmez mi? Bu arkadaşlar sevinemiyorlar. Bakınız İHA'larımız, SİHA'larımız var. Bakın ilk uçuşunda 5 saat havada kaldı. İnsan buna sevinmez mi? Ne demişlerdi onlar için, 'kalorifer peteği'. İlk tasarımlarına ne demişlerdi? Bunlar uçak değil kalorifer peteği... İnsan kendi memleketinin güzelliklerine sevinmez mi? Nasıl bir şey bilmiyorum ama bu arkadaşlar sevinemiyorlar."

Şen, ülkenin başarılarına sevinmeyen zihniyetin yerel yönetiminde olduğu şehre de katkı sunmayacağını, bu tarz kişilerin katkı sunmayacağı gibi yatırımları, katkıları da engelleyeceğini söyledi.

"Bu şehir mamur hale gelecek"

Bu anlayıştaki kişilerin katkı sunmayacağı gibi yatırımları engelleyeceğine işaret eden Şen, şunları kaydetti:

"Edirne Millet Bahçesi, bir iki tane prosedür eksikliği varmış. Tamamlanır. Niye durdurtuyorsun ki? İhtar ver. 'Bak şurada bunları tespit ettik' de. Haklı sebepler de olabilir, bunlar tamamlanır. Millet Bahçesini, yani milletin nefesini niye durduruyorsun ki? Onlar tamamlansın, iş yoluna devam etsin. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Böyle şey olmaz. Ama ben Edirne'den şu kokuyu alıyorum. Burada belediyenin yapması gereken bir sürü işi bizim il başkanlığımız yapıyor. Böyle belediyecilik olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla artık milletimiz inşallah buna bir son verecek. Bu şehir yeniden eski, muhteşem günlerine dönecek. Bayındır hale, mamur bir hale gelecek. Çok güzel, çiçek gibi."

Şen, seçimde sandık görevlilerin hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, her sandıkta 9 teşkilat mensubunun bulunması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da kentin her anlamda büyük potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin yatırım anlamında büyük destekler aldığına dikkati çeken Aksal, "Edirne'de en büyük kaybımız belediyenin bizde olmamasıdır. Geçen dönem çok yaklaştık, inşallah bu dönem birlik beraberlik içinde Edirne Belediyesi'ni de alırsak, Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Edirne'yi bütün dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba ise 2024 seçimlerinde, bugüne kadar Edirne için verdikleri mücadelenin karşılığını almak için canla başla çalışacaklarını ifade etti.

Programa, belediye başkanları, parti yöneticileri ve üyeleri katıldı.