AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu 'Sosyal Politikalarda AK Parti Tecrübesi' panelinde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Sosyal politikalar vizyonumuzda 21 yıl boyunca insan odaklı bakış açısından asla geri adım atmadık. Sosyal refahı ve sosyal adaleti her zaman sağlamaya yönelik adımlar attık." dedi.

Sarıeroğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) düzenlenen "Sosyal Politikalarda AK Parti Tecrübesi" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı süresince ekonomiden sağlığa, istihdamdan sosyal politikalara kadar her alanda devrim niteliğinde politika ve uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin geçmişten gelen özellikle insan hakları ve demokrasi anlamında "garabet" diye nitelendirilen uygulamaları da ortadan kaldıracak 21 yıllık çalışmanın söz konusu olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Özel hassasiyet gerektiren tüm grupların söz sahibi olduğu, refahın toplumda adil şekilde paylaşıldığı, kapsayıcı ve katılımcı bir sosyal politikalar anlayışı doğrultusunda yenilikler ve reformlar dönemi olarak 21 yılımızı nitelendirebiliriz. Sosyal politikalar vizyonumuzda da 21 yıl boyunca insan odaklı bakış açısından asla geri adım atmadık. Sosyal refahı ve sosyal adaleti her zaman sağlamaya yönelik adımlar attık." diye konuştu.

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ile değerlendirmeler yaparak literatüre girecek, her kütüphanede yerini alacak, AK Parti'nin 21 yıllık serüveninin yer aldığı Sosyal Politikalar Almanağı'nı oluşturduklarını aktaran Sarıeroğlu, seçimlerden sonra almanağın tanıtımını gerçekleştireceklerini ifade etti.

"Ulusal Yaşlılık Konseyi'ni kuracağız"

Sarıeroğlu, anne bebek sağlığı, evde sağlık hizmetleri gibi herkesin daha çok sağlık hizmetlerinden yararlandığı bir yapı inşa ettiklerini vurgulayarak, gelecek dönemde de bu alanları destekleyerek engellilerin ve yaşlıların kendi durumlarına göre hizmet alabilecekleri uzmanlaşmanın olacağı yeni sağlık uygulamalarının yaygınlaşacağını bildirdi.

Çalışma hayatında daha güçlü adımların atılacağı bir dönem yaşanacağını kaydeden Sarıeroğlu, hem engelli hem de yaşlılar için bakım sigortasını yeni dönemde yasal zemine kavuşturup uygulamaya geçireceklerini ve seçim beyannamesinde yer alan Ulusal Yaşlılık Konseyi'nin kurulacağını anlattı.

Ev hanımlarına emeklilik imkanı sunacaklarına işaret eden Sarıeroğlu, ihtisaslaşmış gündüz hizmet merkezlerini bu dönemde yaygınlaştıracaklarını, şehit yakınları ve gazilere alternatif istihdam konusunda çözüm odaklı bakış açısı içerisinde olacaklarını ifade etti.

Sarıeroğlu, önümüzdeki dönemde seçim beyannamesinde yer alan Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, Aile ve Gençlik Bankası ile vatandaşlık maaşı uygulamasını hayata geçireceklerini kaydetti.

"Tüm toplumu ayakta tutan en önemli şey ailedir"

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran da AK Parti'nin ortaya koyduğu tecrübenin sosyal politikalar alanında çok önemli bir başarıyı temsil ettiğini söyledi.

AK Parti belediyelerince sosyal politikalar alanında müthiş bir değişime imza atıldığını dile getiren Duran, AK Parti'nin tecrübesiyle sosyal politikalardaki yardımların ve desteklerin 3-5 kalemden, 30, 40'lara yükseldiğini kaydetti.

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı kavramıyla ve en son yayımlanan beyannameyle birlikte sosyal politikalar alanında çok önemli vaat ve projeler gündeme getirdiğini aktaran Duran, "Bizim için önemli olan şey seçim beyannamesinde AK Parti'nin aileye yaptığı vurgudur. Bu önemli bir husus. Bence tüm toplumu ayakta tutan en önemli şey ailedir. Dolayısıyla bunu korumaya yönelik arayışların, gayretlerin gerçekten önemli olduğu ortadadır." diye konuştu.

Duran, AK Parti'nin enerjiyi, dış politikayı, savunmayı, güvenliği, kalkınma teknolojisi ve savunma sanayi gibi birçok alanı içerisine alan entegre bir siyaset yürüttüğünü belirterek, bunların hepsinin toplumun refahına önemli katkılar sağlayacağı kanaatinde olduğunu vurguladı.