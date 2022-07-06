AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Zor ve önemli bir seçimin arifesindeyiz"
AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.(2)
AA / Sıtkı İlanbey - Güncel