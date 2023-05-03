AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ankara'da esnafı ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ankara 3. bölge 2. sıra milletvekili adayı olan Usta beraberinde AK Parti milletvekili adayı Ahmet Çotuk ile ilçedeki Gazi Gündüzalp İş Merkezi yakınında yer alan giysi satışı yapılan semt pazarında esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Beypazarı'nda partisinin seçim koordinasyon merkezini de ziyaret eden Usta, burada partililerle görüştü.

AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Usta, partililerle ve sandık görevlileriyle bir araya geldi.

Usta, 14 Mayıs'taki seçimlerin önemine değinerek, "Bu seçimi kazanacağımıza canıgönülden inanıyoruz. İnşallah seçimden zaferle çıkacağız. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Usta'ya ziyaretlerinde, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Ahmet Pekalp ile partililer eşlik etti.