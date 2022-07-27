AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin 1 Ağustos'ta TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin, "Aylardır Meclis'te yapılan çalışmalara katılmayıp şimdi Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak kadar zavallı duruma düşmeyin lütfen. Bunlar ucuz kahramanlıklar. Derdimiz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?" dedi.

AK Parti Meram İlçe Başkanlığı tarafından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İl Başkanı Hasan Angı ve milletvekillerinin katılımıyla "Basın Buluşması" programı düzenlendi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda Leyla Şahin Usta, siyasi ve ekonomik gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konya'da 9 Ağustos'ta başlayacak olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı anımsatan Usta, "Bu Konya'mız ve ülkemiz için çok önemli bir organizasyon. Konya'da ilk defa 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan bir olimpiyattan bahsediyoruz. Açılış programı için Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah 9 Ağustos'ta Konya'da olacaklar." dedi.

Meclis'in tatile girmesinin ardından sahadaki parti çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Usta, sahada vatandaşların AK Parti'ye gösterdiği teveccühün devam ettiğini gördüklerini kaydetti.

Usta, CHP'nin TBMM'yi 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdığını hatırlatarak, "Meclis açık olduğu zamanlar Meclis'e gelmeyen, yoklamalara katılmayan CHP, şimdi Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyor. Aylardır Meclis'te yapılan çalışmalara katılmayıp şimdi Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak kadar zavallı duruma düşmeyin lütfen. Bunlar ucuz kahramanlıklar. Derdimiz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Biz milletimize hizmet etmeye, eserlerimizi üretmeye devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Bir gazetecinin ülkede artan konut ve araç fiyatlarına yönelik sokakta vatandaşların kendilerine bir eleştiri getirip getirmediğine ilişkin soru üzerine Leyla Şahin Usta, "Maalesef salgın nedeniyle tüm dünyada yaşanan bu daralma, emtia fiyatlarındaki artışlar nedeniyle konut üretiminde bir gerileme yaşandı. Şu an 2 yıl boyunca konut üretiminin azalmasının sonuçlarını yaşıyoruz. Artan taleplere cevap gelmeyince arz talep üzerinden fiyat artışını görüyoruz. Vatandaş bize şunu söylüyor: Bunu çözecekse AK Parti çözer. Bunu çözecekse yine Recep Tayyip Erdoğan çözer." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Hacı Ahmet Özdemir ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve partililer katıldı.