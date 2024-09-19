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AK Parti'den Gönül Seferberliği Vurgusu

AK Parti'den Gönül Seferberliği Vurgusu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 23 yıldır süren gönül seferberliği ile partinin büyük başarılara imza attığını belirtti. Aksaray'da düzenlenen Türkiye Buluşmaları programında kentte sokağın nabzını tutacaklarını ifade eden Kaya, teşkilatların çalışmalarına devam edeceğini ve vatandaşların sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşıyacaklarını açıkladı. Ayrıca, Gaziler Günü dolayısıyla tüm gazileri de kutladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bir gönül seferberliği içerisinde 23 yıldır gecesini gündüzüne katan Ak Parti'nin neferleri sayesinde bugünlere geldik. Türk siyasetinin adeta yeniden dirildiği bir dönemde ülkemizin birçok kronik sorununu çözmeyi başardık." dedi.

Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programında, 81 ilde düzenleyecekleri bu programlarla gönül köprülerini sağlamlaştıracaklarını söyledi.

Aksaray'da sokağın nabzını tutacaklarını, toplumun her kesimiyle bir araya geleceklerini, istişarelerde bulunacaklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün 7 ilçede program yapacağız. Türkiye Buluşmaları programı, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın organizasyonuyla gerçekleşiyor. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız ve KYK üyelerimiz ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen milletvekillerimiz katılıyor. Gittiğimiz ilde tüm ilçeleriyle, beldeleriyle o ilimizi sokak sokak dolaşıyoruz. Adeta milletimizle hemhal olup, sesine kulak veriyoruz. Sokağın nabzını tutuyoruz. Eylül ayının başından itibaren biz illerde sokakta milletimizle bir aradayız. Vatandaşlarımızın sesini dinliyoruz. Onların sesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, partimizin en üst karar organına taşıyoruz."

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne teşkilatlarının çok çalıştığını ve de çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ömrünü, milletine adayan bir liderin arkasında kenetlenmiş teşkilatlar olarak Türk milletiyle bir arada olduklarını aktaran Kaya, "Aslında bir gönül seferberliği içerisinde 23 yıldır gecesini gündüzüne katan AK Parti'nin neferleri sayesinde bugünlere geldik. Türk siyasetinin adeta yeniden dirildiği bir dönemde ülkemizin birçok kronik sorununu çözmeyi başardık. Çok kısa sürede partimiz milyonların odağı haline geldi. Bugün 11 milyonun üzerinde üyesiyle AK Parti, Türkiye'nin ve dünya siyasetinin en güçlü partilerinden birisidir. Toplumun her kesiminden muazzam bir teveccüh görerek her seçimde millet desteğini de teveccühünü de gördük." diye konuştu.

Kaya, AK Parti kongreleri öncesi teşkilatların yeniden aşkla şevkle ayağa kalkması için yeni kadrolarla buluşması için bu programları gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bugünün 19 Eylül Gaziler Günü olduğunu hatırlatan Kaya, vatan için kanıyla, canıyla vatan savunmasında görev yapan tüm gazilerin gününü kutladı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti Türkiye aksaray

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