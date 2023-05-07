AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır'da 'Kadın Buluşması Programı'na katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "14 Mayıs Anneler Günü'nde bu şehrin, bu ülkenin anneleri olarak gelecek nesillere, evlatlarımızın ve bu ülkenin geleceğine en büyük katkıyı vereceğinize gönülden inanıyorum.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "14 Mayıs Anneler Günü'nde bu şehrin, bu ülkenin anneleri olarak gelecek nesillere, evlatlarımızın ve bu ülkenin geleceğine en büyük katkıyı vereceğinize gönülden inanıyorum." dedi.

Samsun milletvekili adayı Karaaslan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen "Kadın Buluşması Programı"na katıldı.

Burada konuşan Karaaslan, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel önemine değinerek, kentin her zaman barışın ve kardeşliğin şehri olduğunu söyledi.

Geçmişte büyük acılar yaşandığına işaret eden Karaaslan, bu acıları en çok yaşayanların da kadınlar olduğunu ifade etti.

Karaaslan, kadınların evlatlarına hasret kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sokaklarda çocukların cıvıltısı yerine ne yazık ki korku büyüttüler. Zengin topraklar, o medeniyetin bıraktığı izler, o şehrin güzelliği bir anda korku ikliminin hakim olduğu günleri yaşadı. Sonra ne oldu, bir lider çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Diyarbakır'da yaptığı ilk buluşmada sözünü verdi. O günlerde talep olağanüstü hal uygulamasının kalkmasıydı. Çünkü buralar olağanüstü hal bölgesiydi. Bugün normalleştik. Bugün sokakların her bir yanında çocuk cıvıltılarının olduğu bir Diyarbakır var. Bugün Diyarbakır'da gece hayat var, cıvıltı var. Bugün Diyarbakır Suriçi bölgesinde festivaller, söyleşiler, alışveriş, tarih, turist var. Bugün Diyarbakır Allah'a hamdolsun hak ettiği yere geldi ama daha iyisini hak eden bir şehrimiz."

"Terörle arasına mesafe koymayanlar karşınıza nasıl çıkacak"

Diyarbakır'a hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirten Karaaslan, buna en büyük desteği de kadınların vermesi gerektiğini söyledi.

Karaaslan, "14 Mayıs Anneler Günü'nde bu şehrin, bu ülkenin anneleri olarak gelecek nesillere, evlatlarımızın ve bu ülkenin geleceğine en büyük katkıyı vereceğinize gönülden inanıyorum. Bir hafta kaldı. Daha çok çalışmamız, daha çok insana ulaşmamız gerekiyor. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız ve inşallah tarih yazacağız." diye konuştu.

Karaaslan, bölgede elde edilen kazanımlardan geri dönmenin mümkün olmadığını vurguladı.

"Kılıçdaroğlu çıkmış sırf birilerinin hoşuna gitsin diye konuşmalar yapıyor. Çıkmışlar bugün, barıştan, kardeşlikten, huzurdan bahsediyorlar. Bu kelimeleri en çok kullananlar teröre en çok hizmet edenler olmadı mı? Terörle arasına mesafe koymayanlar ve bunu asla ifade etmeyenler, bugün iş birliği yapanlar sizin karşınıza nasıl çıkacak?" ifadelerini kullanan Karaaslan, seçimde Diyarbakır'dan güçlü bir destek beklediklerini kaydetti.

Programa, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, milletvekili adayları ve partililer katıldı.