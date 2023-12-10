AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: İnsan Hakları Günü Gazze'deki Saldırılar Nedeniyle Anlamını Yitirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ettiği bir ortamda, tüm dünya için anlamını yitirdiğini ifade etti. Sırakaya, dünyanın gözü önünde Gazze'deki insanlık dramının vicdanları yaralamaya devam ettiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ettiği bir ortamda, tüm dünya için anlamını yitirdiğini ifade etti.

Sırakaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın gözü önünde Gazze'deki insanlık dramının vicdanları yaralamaya devam ettiğini belirtti.

"Gazze'de yaşanan soykırım amaçlı İsrail şiddetinin sivillere, kadınlara, masumiyet abidesi olan çocuk ve bebeklere yönelik acımasız saldırılarına devam ettiği bir ortamda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü tüm dünya için anlamını yitirmiş bir gündür." değerlendirmesinde bulunan Sırakaya, şunları kaydetti:

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sadece bir gün olmaktan çıkartılıp masumlara, insan haklarının temelini oluşturan inanç özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklere sahip çıkılan bir gün olmadıkça dünyada adil ve huzurlu bir düzenden söz etmemiz mümkün olmayacaktır. Bizler, medeniyetimizin bizlere mirası olan hak, adalet, eşitlik değerlerine sonuna kadar sahip çıkarak, zalimin mazlumu ezmediği, tüm değerlerin samimiyetle kabul edildiği, ötekileştirmenin son bulduğu bir dünya düzeni için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz."