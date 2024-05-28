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Ömer İleri: Yassıada zihniyetiyle mücadele güçlenecek

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, Yassıada zihniyetiyle mücadelenin daha da güçleneceğini belirterek, "Çok yakında darbe mahsulü anayasalardan kurtulacak olan milletimiz, Yassıada zihniyetinin de tüm siyaset kurumu tarafından bir bütün olarak doğru...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, Yassıada zihniyetiyle mücadelenin daha da güçleneceğini belirterek, "Çok yakında darbe mahsulü anayasalardan kurtulacak olan milletimiz, Yassıada zihniyetinin de tüm siyaset kurumu tarafından bir bütün olarak doğru yere konumlandırıldığını görecektir." dedi.

İleri, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye'nin demokrasi tarihine büyük zarar verdiğini belirtti.

O dönemin bakanlarından dedesi Tevfik İleri ve diğer Demokrat Partililerin maruz kaldığı haksızlıklara işaret eden İleri, demokrasi şehitlerine rahmet diledi.

İleri, 27 Mayıs darbesinin vesayeti kökleştirdiğini ifade ederek, "Darbe ürünü yeni bir anayasa düzenlendi ve bu süreç, Türkiye'de darbe alışkanlığını başlattı. Bu darbe, hükümetin değil, Türkiye'nin geleceğini hedef alan bir eylem olarak tarihe geçti." diye konuştu.

Ak Parti'nin vesayetle mücadelede kararlılığını vurgulayan İleri, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı sürecinde Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkesinin kazanımlarıyla gurur duyan, milli çıkarları her şeyin üstünde tutan, tehditler ve saldırılar karşısında tek yürek, tek bilek olan bir siyaset özlemimizin hayata geçeceğini ümit ettiğimiz şu günlerde, 27 Mayıs darbesini sadece sonuçları ve ortaya konan insanlık dışı yaptırımları üzerinden değil, süreci bir bütün olarak, başlangıcından sonucuna, darbeye dolaylı dolaysız destek veren tüm unsurlarıyla sorgulamak ve süreci bir bütün olarak değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim."

"Türkiye'nin önü açıldı"

İleri, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Demokrat Parti ile başlayan sürecin en son ve en kuvvetli halkası olarak vücut bulan AK Parti iktidarlarında vesayet ile verilen mücadele kazanılmış ve Türkiye'nin önü açılmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde milletin gösterdiği direnişin, darbeler sürecini sonsuza kadar rafa kaldırdığını vurgulayan İleri, Demokrat Parti iktidarının Türkiye'de özgürlükler, tarım ve sanayi alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

İleri, 27 Mayıs darbesine giden süreçte dezenformasyon kampanyalarının yürütüldüğünü dile getirerek, "Demokrat Partinin Kars ve Ardahan'ı satmak istediği gibi akıl almaz yalanlar üretenler, maalesef darbeyi meşrulaştırmak için her türlü çabayı göstermiştir." diye konuştu.

İleri, Türkiye'nin geleceğine olan inançlarını ve milli iradeye sahip çıkma kararlılıklarını dile getirerek, "Yassıada zihniyetiyle mücadelemizin farklı görüşlerden tüm siyasetçilerin ve gençlerimizin katılımıyla daha da güçleneceğine inanıyorum ki çok yakında darbe mahsulü anayasalardan kurtulacak olan milletimiz, Yassıada zihniyetinin de tüm siyaset kurumu tarafından bir bütün olarak doğru yere konumlandırıldığını görecektir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Ömer İleri AK Parti Ankara Politika Güncel Haberler

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