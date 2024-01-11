AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yazıcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside Operasyon" fotoğrafını seçen Yazıcı, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

Yazıcı, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını oyladı. Yazıcı, fotoğrafı seçimine ilişkin, "Asrın felaketinden Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarından bir kare. Burada genç çocuğumuzun kurtarılışından sonra çok kötü bir ortamda gülebilmiş olması beni etkiledi. Bu gülüş yaşama arzusunu canlandırıyor diye düşündüm ve tercihim bu oldu." dedi.

" Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafına oy veren Yazıcı, Gazze'de yaşananları "vahşet, her yönüyle katliam ve gaddarlık" olarak niteledi.

Ortak değerlerin oluştuğu bu çağda, Gazze'de 3 ayı aşkın süredir devam eden bu vahşetin ders verici olduğunu belirten Yazıcı, şunları söyledi:

"Bu resim, bir çaresizliği gösteriyor. Çocuk, kadın demeden bir vahşet gerçekleştiriliyor. Üzüntü verici. Gelecek nesiller Gazze'de yapılanların tarihini okuduklarında, bu resimleri gördükçe bu zaman diliminde yaşayan insanların çaresizliğinden utanacaklar diye düşünüyorum. Dilerim ki Regaip gecesi, dünyada sulh ve barışın yerleşmesine, zalimce davranışların son bulmasına vesile olur."