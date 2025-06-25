AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Muğla'da Kaza Geçirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı.

Bodrum ilçesinde tatil yapan Yalçın, ilçe açıklarında denizde kaza geçirdi.

Kazanın olduğu bölgeye ulaşan zodyak bot ile ilçedeki bir marinaya getirilen Yalçın, burada bekleyen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalçın'ın yaralandığı bilgisini alan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli hastaneye gelerek yetkililerle görüştü.

Hastane başhekimi Opr. Dr. Oğuz Şahin, bütün tetkikleri yapılan Hasan Basri Yalçın'ın konuştuğunu, bilincinin açık olduğunu belirtti. Yalçın'ın omurgasında zedelenme bulunduğu bilgisini veren Şahin, "Nörolojik bir rahatsızlığı yok. Müşahede altında. Odasında dinleniyor. Herhangi bir problemimiz yok. Gözlemimiz altında takibi devam ediyor." dedi.

Ayaydın da Yalçın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını, odasında müşahede altında tutulduğunu kaydetti.

Bakan Memişoğlu, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yalçın'ın geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alındığını belirtti.

Memişoğlu, paylaşımında "Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.