AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Muğla'da Kaza Geçirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Muğla'da Kaza Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum açıklarında denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yalçın'ın durumu iyi, tedavisi devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı.

Bodrum ilçesinde tatil yapan Yalçın, ilçe açıklarında denizde kaza geçirdi.

Kazanın olduğu bölgeye ulaşan zodyak bot ile ilçedeki bir marinaya getirilen Yalçın, burada bekleyen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalçın'ın yaralandığı bilgisini alan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli hastaneye gelerek yetkililerle görüştü.

Hastane başhekimi Opr. Dr. Oğuz Şahin, bütün tetkikleri yapılan Hasan Basri Yalçın'ın konuştuğunu, bilincinin açık olduğunu belirtti. Yalçın'ın omurgasında zedelenme bulunduğu bilgisini veren Şahin, "Nörolojik bir rahatsızlığı yok. Müşahede altında. Odasında dinleniyor. Herhangi bir problemimiz yok. Gözlemimiz altında takibi devam ediyor." dedi.

Ayaydın da Yalçın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını, odasında müşahede altında tutulduğunu kaydetti.

Bakan Memişoğlu, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yalçın'ın geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alındığını belirtti.

Memişoğlu, paylaşımında "Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli

Erdoğan'dan F-35 çıkışı! Trump'ın niyetini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli

Erdoğan'dan NATO zirvesinde tarihi çağrı: Tüm dünya sesini yükseltmeli
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var

Ünlü spiker hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.