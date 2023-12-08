AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye bütçesiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye bütçesiyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, 'Yatırıma ayırdığını iddia ettiği oran yüzde 41, gerçekte ise bu oran yüzde 31 civarındadır. Yatırıma ayrılan paranın İzmirlilerin hayatına yansıması ise maalesef yüzde 10'larda bile değildir.' ifadesini kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye bütçesiyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Yatırıma ayırdığını iddia ettiği oran yüzde 41, gerçekte ise bu oran yüzde 31 civarındadır. Yatırıma ayrılan paranın İzmirlilerin hayatına yansıması ise maalesef yüzde 10'larda bile değildir." ifadesini kullandı.

Ak Parti'li Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "' Tunç Soyer matematiği' ile yapılan hesaplara binaen bazı yanlışları düzeltmek ve kamuoyuna doğru bilgi vermek adına bu açıklamayı yapmak elzem olmuştur." ifadesine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık toplam bütçesinin 65 milyar lira olduğunu, bu bütçenin yüzde 90'ının İller Bankası'ndan geldiğini aktaran Dağ, şöyle devam etti:

" İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi öz kaynaklarını oluşturma açısında da birçok belediyenin gerisindedir. Tunç Soyer'in yatırıma ayırdığını iddia ettiği oran yüzde 41, gerçekte ise bu oran yüzde 31 civarındadır. Yatırıma ayrılan paranın İzmirlilerin hayatına yansıması ise maalesef yüzde 10'larda bile değildir. "

Soyer'in başarısız yönetimine kılavuz bulmak için yaptığı sınırlı sayıda yatırımları avro cinsinden hesaplayarak bir "Ali Cengiz" oyunu sergilediğini ifade eden Dağ, AK Parti hükümetinin son 5 yılda İzmir'e kazandırdığı yatırım miktarının 156 milyar lira, bu miktarın bugünkü kurdan değerinin ise yaklaşık 5 milyar avro olduğunu belirtti.

"Elimizi taşın altına koymaktan imtina etmedik"

AK Parti hükümetinin son 21 yılda İzmir'e kazandırdığı yatırım miktarının 223 milyar lira olduğunun bilgisini veren Dağ, İzmir'e yapılan yatırımları şu şekilde sıraladı:

"19 bin 430 konut, 4 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 4 teknopark, 11 bin 415 derslik, 4 yeni üniversite, 18 bin 215 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurdu, 47 hastane, İstanbul-İzmir ve Menemen, Aliağa, Çandarlı otoyolları, 959 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yol, Sabuncubeli ve Konak tünelleri, 37 baraj, 44 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 8 gölet 6 yeraltı depolama tesisi, 2'si stadyum olmak üzere toplam 115 spor tesisi, nüfusun yüzde 90'ının doğal gaza erişimi ve daha nice yatırımlar.

Bunların yanı sıra Buca Metrosu, Karşıyaka-Çiğli Tramvay Hattı Projesi, Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi Yapım Projesi, Çiğli Arıtma Tesisinin 4'üncü ünitesi ve diğer bazı projelerin onaylanması ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan bazı yolların İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi gibi birçok süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünü açmak için elimizi taşın altına koymaktan imtina etmedik."

"Hükümet destek vermiyor, yalanını söylemekten bıkmadınız mı?"

Dağ, Soyer'in iddia ettiği yatırımlarla İzmir'in kronik problemlerinden hangilerinin çözüldüğünü merak ettiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Tunç Soyer döneminde İzmirli vatandaşlarımız için büyük bir çile haline gelen trafik sorununu çözmek için kaç tane alternatif yol, kavşak ve üst geçit yapılmıştır? Tunç Soyer döneminde başlanıp tamamlanan kaç metro veya tramvay hattı vardır? Tunç Soyer döneminde kaç rekreasyon alanı tamamlanmıştır? Her yağmurda hayatın durma noktasına geldiği İzmir'imizde yağmur suyu hatları neden halen yeterli seviyeye gelmemiştir? İzmir Körfezi neden halen yüzülebilir bir seviyeye gelmemiştir? Yaşadığımız deprem sonrasında hükümetimiz 5061 konut tamamlamışken İzmir Büyükşehir Belediyesi neden sadece 90 konutta kalmıştır? Kentsel dönüşüme mi daha çok para harcadınız yoksa reklama mı? Yaz aylarında ilaçlama yapılmadığından İzmirliler, sivrisineklerden şehri terk etmek zorunda kaldı. Peki 21. yüzyılda İzmirliler, neden Orta Çağ Avrupası'nın bile gerisinde yaşamak zorunda bırakılıyor?"

Hamza Dağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e yönelik şunları kaydetti:

"Sayın Soyer, Halep oradaysa arşın buradadır. Beceriksizliğinizi kendinize özgü matematik hesaplarıyla kapatamazsınız. İzmirli hemşerilerimiz büyükşehir belediyesinden aldıkları hizmetin niceliğine de niteliğine de çok iyi bir şekilde vakıftır. Ez cümle, üzülerek söylüyoruz ki 4,5 yıllık süreçte İzmir'imizde planlanmış, finansmanı hazırlanmış, projelendirilmiş ve bitirilmiş bir tane dahi vizyon projeniz yoktur. Lafla peynir gemisi yürümediği gibi çamur atmakla da iz bırakamazsınız. 'Hükümet destek vermiyor' yalanını söylemekten, bu masalı anlatmaktan bıkmadınız mı? İzmirliler bıktı, usandı bu safsatadan."