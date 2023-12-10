AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kars'ta partililerle bir araya geldi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Kars'ta partisinin İl Başkanlığı İstişare Toplantısı'na katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kandemir, 14 ve 28 Mayıs'ta ülkenin, milletin tercihini yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kabinemiz kurulmuş oldu, Meclis çalışmaları başladı ve kaldığımız yerden hizmet yarışını sürdürüyoruz." dedi.

Kandemir, Türkiye açısından kritik ve önemli bir seçimin geride kaldığını ifade ederek, "Süreç bize gösterdi ki muhalefet bloğu aslında bütün o toplantılarını, bir araya gelmelerini adeta birbirleriyle pazarlığa çevirmişler. Birisini başkan yardımcısı tayin etmişler, ötekisini bakan tayin etmişler. Toplanmışlar, toplanmışlar kime hangi bakanlığı vereceklerini tartışmışlar. Tartışmalarının hiçbir yerine milletten bir iz, tartışmalarının hiçbir yerinde memleketin beklentisi olmamış. Bunların memleket, millet gibi bir derdinin olmadığını görmüş olduk." diye konuştu.

Ak Parti ve Cumhur İttifakı olarak mücadele etmeye, değer üzerinden siyaset yapmaya devam edeceklerini dile getiren Kandemir, şunları kaydetti:

"Bu milleti seviyoruz, ülkemizin dört bir yanına hizmet götürmek için mücadele ediyoruz. İşte Kars'tan Edirne'ye Türkiye'nin neresine giderseniz gidin eserler bırakmanın nasıl bir şey olduğunu zaten görmüş olursunuz. Biz, ülkemizi, memleketimizi, insanları seviyoruz, hizmet etmeyi arzu ediyoruz. Her toplantımızda, bir araya gelişimizde, her görüşmemizde, istişaremizde biz memleketin derdini konuşur, milletin beklentilerini tartışırız. Cumhur İttifakı'nın, Ak Parti'nin farkı bu, inşallah aynı yolda devam edeceğiz. Biz memleketin derdiyle ilgilenirken, milletin meselelerini konuşurken karşı taraftakilerin bambaşka dertlerinin, gayelerinin olduğunu millet gördü, görmeye devam ediyor. 31 Mart öncesi hizmet aşkımızla, sevdamızla huzura çıkacağız. İnanıyorum Türkiye'nin dört bir tarafında da Cumhur İttifakı'nın bayrağı dalgalanmaya devam edecek inşallah."

Ak Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan'ın da konuşma yaptığı toplantıya, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcıları Metin Bulut, Orhan Yegin, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile partililer katıldı.