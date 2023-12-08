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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 15 Temmuz şehidi Mahmut Eşit'in annesi için taziye ziyaretinde bulundu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Mardin'de vefat eden 15 Temmuz şehidi Mahmut Eşit'in annesi için taziye ziyaretinde bulundu. Kandemir, şehidin kardeşi Enver Eşit ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 15 Temmuz şehidi Mahmut Eşit'in Mardin'de vefat eden annesi için kardeşi ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Kandemir, Derik ilçesinde yaşayan aileye taziye ziyaretinde bulunan AK Parti İl Başkanı Vahap Alma aracılığıyla şehidin kardeşi Enver Eşit ile telefonda görüştü.

Görüşmede Kandemir, Eşit'e vefat eden anneleri için başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinde, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan ve protokol üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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