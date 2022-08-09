AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ: SAVAŞI BİTİREBİLECEK TEK LİDER VAR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde Tuzla'ya geldi. Hamza Dağ, burada yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilecek tek bir lider olduğunu belirterek, 'Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan hemen sonra, bu savaşı dünyada bitirebilecek 3 lider var demiştim. 3 ay sonra dedim ki bu savaşı dünyada bitirebilecek bir tek lider var; başka bir isim yok' dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi çerçevesinde bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti mensupları İstanbul'da mahalle mahalle gezerek seçmenlerle buluşuyor. Bu proje kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı, Osman Boyraz, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve çok sayıda parti temsilcisi Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

'DÜNYADA SAVAŞI BİTİREBİLECEK BİR LİDER VAR'

Rusya-Ukrayna savaşını dünyada bitirebilecek tek bir lider olduğunu belirten Hamza Dağ şunları kaydetti:

'Son dönemde, sadece son 3 ayda yaptığımız hamleler, ülkemizin değil dünyanın bile nefes almasını sağlayan bir sürece ev sahipliği yaptı. 24 Şubat'tan birkaç gün sonra, İzmir'de bize uzak olan rakip siyasi partiden ilçe başkanlığı ve belediye meclis üyeliği yapmış, bir STK buluşmasında bir araya gelmiş olduğumuz arkadaşlarımız olmuştu. Onlara, Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan hemen sonra şunu demiştim. 'Bu savaşı dünyada bitirebilecek 3 tane lider var. İçini siz doldurun. Ben isim söylemiyorum. Siz içerisine rakip siyasi partilerden birisini koyuyorsanız bilemem. Dünyadan başka isimler koyuyorsanız da bilemem' demiştim. 3 ay sonra benzer bir etkinlikte bir araya geldiğimizde de dedim ki: 'Bu savaşı dünyada bitirebilecek bir tek lider var: başka bir isim yok'

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE DERTLERE ÇÖZÜM ÜRETMEYE GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Program öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Milletvekillerimizden teşkilat mensuplarımıza kadar zamanımızı hep sokaklarda geçirmekten zevk duyan insanlarız. Bunu öylesine yapsak, 'mış' gibi yapsak, bizi böyle görsünler diye yapıyor olsak, emin olun bu kadar uzun süre bu çalışmaları yapabilmeniz mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın hep söylediği gibi 'çare ve çözüm, dert dinlemek, o dertlere çözüm üretmeye gayet göstermekle mümkün olabilir.' Bu teşkilatın içerisinde Türkiye'nin her yerinde bu dertlere çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Bazen bireysel dertler oluyor. Bazen de kolektif dertler oluyor. Kolektif dertleri belediye başkanlarımız, bakanlarımız 20 senedir çözmeye gayret ediyorlar. Çoğunu çözdük. Ama mutlaka hayatın içerisinde yeni durumlar ortaya çıkabiliyor. Yeni durumlar ortaya çıktıkça da kendimizi yenileyip yolumuza devam ediyoruz? dedi.

'İÇİMİZDE 40 SENELİK HEYECAN VAR'

Hamza Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

'2008-2009 yıllarında İzmir Gençlik Kolları Başkanıydım. O zaman diyorlardı ki, AK Parti, ANAP gibi olacak. AK Parti çıkışı bitirdi inişe geçiyor, bir daha iktidar olamaz' diyorlardı. AK Parti'ye gençlerden oy yok, oy vermiyorlar diyorlardı. Yıl 2022, bugün bu tabirlerin aynısını duyuyoruz. Yıl 2040, Allah'ın izniyle onlar bu tabirleri konuşmaya devam edecekler. Ama bu milletin çaresine, dertlerine çözüm bulacak yine biz olacağız. Yine ülkeyi yöneten biz olacağız. '20 sene boyunca yoruldular. Artık yorgunluk var. Artık bıkkınlık var.' diyenlere, 'bizim içimizde değil 20 sene 40 senelik heyecan var' diyoruz.?

'ALTILI MASA YETMİYOR, MASANIN ALTINDA ÜSTÜNDE BİRİLERİNİ SAKLIYORSUNUZ'

6'lı masa ile ilgili açıklamalarda bulunan Hamza Dağ yaptığı açıklamalara şu sözlerle devam etti:

'Cumhur İttifakı'nı tek başına sandıkta yenemeyeceğini anlayanlar 7'li masa oluşturdular. Oluşturdukları 7'li masada toplumun hiçbir kesiminde, bırakın tek bir tırnak ucu kadar heyecan oluşturmasını, daha çok soru işaretleri oluşturmaya başladılar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirenler şunu çok net görmüş oldu. Önceki sistemde bu tarz birliktelikler seçimden sonra oluşurdu. Seçimden önce yapmacık da olsa birbirinize bazı sözler ve ifadeler, bazı laflar atar, seçim bittikten sonra da ne yapalım milletin takdiri böyle oldu diyerek birliktelikler oluşturabildiniz. Ama şimdi 50 artı 1 oy sizi öyle bir noktaya getiriyor ki, 6'lı masa yetmiyor. Masanın altında üstünde veya dolabın içerisinde başka birilerini saklıyorsunuz. Onu gizlemeye çalışıyorsunuz. Gizlemeye çalıştığınız gibi neredeyse bir haftadır sürekli bir tehdit içerisinde size bir takım sözler söyleniyor. Ama bu tehditlere karşı duymadım, işitmedim ve görmedim diyerek üç maymunu oynama yoluna gidiyordunuz' dedi.

'ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK'

Hamza Dağ, 'Yaptıklarımızla, icraatlarımızla, muhabbetimizle, sevdamızla, heyecanımızla millete anlatamayacağımız hiçbir şey olmadığı gibi milletimizle kaynaşamayacağımız, iyi iletişim kuramayacağımız hiçbir konu yok. Bunun için Anadolu İrfanı her zaman galip gelmiştir. Allah'ın izniyle yine, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de da Anadolu İrfanı galip gelecektir. Son dönemde Covid ve sonrasında zorlu bir süreci yaşadık. Birçok zorluğu da geride bıraktık. Önümüzdeki süreç bu anlamda çok daha rahat olacak. Aydınlık olacak. Milletimizin bu anlamda yaşamış olduğu sıkıntıların da büyük oranda ortadan kalktığı bir süreci yaşayacağız. Yavaş yavaş bunu da yaşamaya başladık. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise 'Recep Tayyip Erdoğan ömrünü çare ve çözüm peşinde tüketmeye adamış bir lider demektir, siyasetçi demektir. Çare ve çözüm nedir' Türkiye'yi ileriye taşımaktır. Çare ve çözüm milletimizin umudu ve ümidi olmaktır? dedi.