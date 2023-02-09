Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Bütün kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeki afet bölgesinde açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bütün kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki afet bölgesinde açıklamada bulundu. 10 tane ilde deprem hadisesiyle karşı karşıya olduklarını belirten Dağ, "Böyle bir süreçte bütün kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor. Enkazda 1 tane bile canlı kardeşimize ulaşmak için çaba sarf ediyorlar. Diğer taraftan da hem barınma ihtiyacı hem de ısınma ihtiyaçlarını gidermek için ekipler canla başla mücadele ediyorlar. Şuan zamanla mücadele var. Her ilde bir bakanımızın koordinasyonunda kriz merkezleri oluşturuldu. ve o kriz merkezleriyle birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Mümkün oldukça bu çalışmayı tüm kurumlarımızı işin içine dahil ederek yürütmeye gayret ediyoruz. Önceliğimiz sağlıklı kardeşlerimize ulaşmak. Bir yandan da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye gayret etmek. Bunun içinde ciddi bir çalışma sağlıyoruz. Temennimiz mutlu haberleri afet bölgelerindeki her bir taraftan almak" şeklinde konuştu.