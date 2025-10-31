AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörü yenmek için kararlıyız

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörün belini bükecek en gelişmiş araçlarla Mehmetçiğimizi donattık, teçhiz ettik. Tehditlere karşı cesaretle durmayı 'Üretemezsiniz, yapamazsınız.' diyenlere karşı bu milletin gençlerine, kadınlarına güvenmenin sonucunda gerçekleştirdik." dedi.

Bazı programları dolayısıyla Kars'a gelen Büyükgümüş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda partisinin düzenlediği "Genişletilmiş Danışma Meclisi" toplantısına katıldı.

Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, siyasi partilerin milletin sorunlarına çözüm bulmak için var olduğunu belirterek, "Partiler, ülkemizin potansiyelini en iyi nasıl daha harekete geçiririz bunun mücadelesinde olmak için vardır. Milletin sorunlarını da çözmek için milletin huzurunda rekabet ederiz ve aldığımız neticeyle de yolumuza devam ederiz. Elhamdülillah milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdi milletin sorunlarını çözmek değil." diyen Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul merkezli bir süredir yürütülen soruşturmaları, mahkeme süreçlerini her biriniz basından takip ediyorsunuz. Bu davalara, bu soruşturmalara ilişkin şikayet edilenler, şikayet edenler, bilgileri, belgeleri, kanıtları mahkemeye sunan kim? CHP'li. İtirafçı olup 'Evet burada yolsuzluk, arsızlık, soygun var.' diyen kim? Onlar da CHP'li. Kendi içlerindeki mücadele, koltuk kavgası, kendi içlerindeki rant mücadelesi adeta mahkemeye taşınmış durumda. Bunlar olurken CHP'liler ellerine bilgileri, belgeleri şikayetleri alıp mahkemeye giderken Sayın Özel ne diyor? 'Bunlar soruşturulmasın, araştırılmasın.' Niye? Çünkü kendini milletin üstünde gören bir anlayış CHP'den ayrılmış değil. Mahkeme, kararını kendisi verecek ama bu anlayışla sokağı provoke etmek isteyenlere, siyaseti zehirlemek isteyenlere ve demokrasimizi zayıflatmak isteyenlere AK Parti teşkilatları cesaretle ve kuvvetle karşı duracak."

Büyükgümüş, milletin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini anlatarak, "Milli savunma sanayimizi inşa ettik. Geçtiğimiz gün yeni Altay tankımızı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine verdik. Terörün belini bükecek en gelişmiş araçlarla Mehmetçiğimizi donattık, teçhiz ettik. Tehditlere karşı cesaretle durmayı 'Üretemezsiniz, yapamazsınız.' diyenlere karşı bu milletin gençlerine, kadınlarına güvenmenin sonucunda gerçekleştirdik. Yürüttüğümüz uluslararası harekatlarla Suriye'de, Irak'ta sağladığımız kombinasyonla terör örgütünün belini orada da kırdık. Şimdi geldiğimiz noktada terör örgütü artık 'Ben terör varlığımı sona erdireceğim, varlığımı sürdüremem ve terör örgütü kendimi tasfiye edeceğim.' diye açıklamada bulundu." ifadelerini kullandı.

İstihbarat ve savunma birimlerinin çok detaylı bir şekilde bu silah yakmaları, bırakmaları ve terör örgütünün kendini feshetme sürecini takip ettiğini vurgulayan Büyükgümüş, "Mecliste de milletvekillerimiz işin demokratik denetimini yapmak, savunma ve istihbarat birimlerimizin yürüttüğü çalışmaları zaman zaman incelemek, katkı sunmak için orada TBMM çatısı altında demokratik denetimini gerçekleştiriyor." şeklinde konuştu.

Sadece PKK ile mücadele etmediklerini vurgulayan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada terör örgütü ya kendini feshedecek, ya silahları bırakacak, ya da bırakacak, bunun bir başka yolu yok. Aksi durumda bizim terörle mücadelemiz durmuş, duraksamış değil. Bizim terörle mücadelemiz bitmiş de değil. Bizim tek mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK da değil. Onun için bu önümüzdeki dönem provokasyonlara, yalanlara, iftiralara, sokakta belli hassasiyetleri taşıyarak eylemlerde bulunmaya karşı AK Parti teşkilatlarımız Kars'ta ve 81 ilimizde güçlü, kararlı, cesaretle duracak. O yüzden bu dönem yapacağımız çalışmalar, ortaya koyacağımız irademiz geçmişe nazaran bir ayrı önem taşıyor."

Konuşmanın ardından farklı partilerden AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı.