AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten Arnavutköy'de fabrika işçilerine ziyaret Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Eskiden insansız hava araçlarını bir ülkeden ithal etmek durumundaydık. Bugün sadece kendi ihtiyacımızı karşılamıyoruz tüm dünyaya ihraç ediyoruz." dedi.

Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Arnavutköy'deki bir fabrikayı ziyaret etti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte işçilerle sohbet eden Büyükgümüş, çalışanların görüş ve önerilerini dinledi.

Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, saha çalışmalarının 39 ilçede sürdüğünü belirterek, bu dönemde yürüttükleri çalışmaları, gündemlerindeki konuları milletle paylaştıklarını anlattı.

Enflasyondaki düşüşü daha hızlı şekilde gerçekleştirip ülkede kalıcı refah artışını sağlamak istediklerini vurgulayan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu liderlikle Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli'nin bu sürece desteği ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla bir devlet politikasına dönüştürdüğümüz adımlarla terörsüz bir Türkiye'ye ulaşmayı hedefliyoruz.

Ya terör örgütü dünyaya ilan ettiği gibi varlığını fesheder, silahları bırakır. Bırakmadıkları noktada yine o silahlara tevessül ederlerse Mehmetçiğimiz başta olmak üzere gereğini yaparız. Bu konuda açık ve netiz."

Savunma sanayisinde gelinen noktayı anlatan Büyükgümüş, "Eskiden insansız hava araçlarını bir ülkeden ithal etmek durumundaydık. Bugün sadece kendi ihtiyacımızı karşılamıyoruz tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Bu teknolojinin de geleceğini Türk mühendisler, Türk firmaları karşılıyor." görüşünü paylaştı.

Terörle mücadeleye aktarılan kaynakların artık milletin refahı için kullanılacağını belirten Büyükgümüş, 40 yılda 2 trilyon doları bulan kaynağın heba olduğunu, oysa bu bütçeyle Anadolu'da birçok şehrin yeniden imar edilebileceğini anlattı. Büyükgümüş, Şırnak Gabar'da terörden arındırılan bölgede yapılan petrol keşfiyle Türkiye'nin günlük ihtiyacının yüzde 10'unun karşılandığını sözlerine ekledi.

"Son 6 yıldır İstanbul'da maalesef bir geriye gidişi tekrar görmekteyiz"

Ak Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'daki birçok kronik problemin aşıldığını söyledi.

Son yıllarda İstanbul'da hizmetlerin aksadığını dile getiren Özdemir, "Son 6 yıldır İstanbul'da maalesef bir geriye gidişi tekrar görmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde birçok hizmetin aksadığının farkındayız. İstanbul'a AK Parti belediyeciliğini tekrar sizlerin de gayret ve destekleriyle kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.