AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ile esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, mahallelerimizle, muhtarlarımızla, toplumun tüm kesimleriyle bir araya geleceğiz." dedi.

Büyükgümüş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Ak Parti'nin yaz dönemi boyunca 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"na değinen Büyükgümüş, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ile esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, mahallelerimizle, muhtarlarımızla, toplumun tüm kesimleriyle bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

Programlarda yalnızca "Terörsüz Türkiye" değil, milli teknoloji hamlesinden aile politikalarına kadar birçok başlığın ele alınacağını belirten Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye önemli, milletimizle paylaşacağımız başlıklardan biri. Ama tek değil. Yeni Maarif Modelimiz, yerli enerji politikalarımız, enflasyonla mücadele gibi birçok başlığı da vatandaşlarımıza aktaracağız." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman sahada olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanımız sahada bir fiil siyaset yapmayı hiçbir zaman bırakmamıştır. Tüm kesimlerle doğrudan iletişim kurmayı sürdürüyor." diye konuştu.

"Silahları bırakacaklar ya da bırakacaklar"

AK Parti'li Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"İstihbaratımız, Silahlı Kuvvetlerimiz bu silah bırakma eylemlerini, bu silah bırakma işini takip ediyorlar. Bununla beraber örgütün silah bırakmasıyla ilgili sadece bu manada istihbaratın, Milli Savunma Bakanlığının değil, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da demokratik denetimi gerçekleştirecek, bu konunun yansımalarını konuşup tartışacak bir platformun olması da değerli ve önemliydi. O da çalışmalarına başladı. Buradaki bizim bakış açımız, tutumumuz gayet net. Bizim terörle mücadelemiz bitmez. Terörle mücadelemize bir ara da vermeyiz. ve biz tek mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK da değil. O yüzden burada silah bırakacağını söyleyen, çalışmalarını artık bu manada sürdüremeyeceğini ifade eden bir terör örgütü var ve bunun gereği de silahları bırakmak. O silahları bırakacaklar ya da bırakacaklar."

Bu sürecin müzakere ya da pazarlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Büyükgümüş, "Bu iş bir al ver süreci değildir. Bizim terörle mücadelemiz ara verilen bir süreç değil, kararlılıkla süren bir mücadeledir." sözlerini sarf etti.

"Oy oranlarımızda bir düşüş yok"

AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin siyasi sonuçların da sahada gözlemlendiğini aktararak, "Oy oranlarımızda bir düşüş yok. Aksine büyük kongreden bu yana bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. Partimize farklı kesimlerden yeni katılımlar oluyor." dedi.

Partinin 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünün kutlanacağına dikkati çeken Büyükgümüş, "Yeni arkadaşlarımızla bir araya geleceğimiz bir buluşmamız olacak. Yeni isimlerle partimizin bir araya geldiği, güçlendiği bir süreç yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Yeni anayasa çalışmaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis Grup Toplantısı'nda ve çeşitli platformlarda yaptığı konuşmalarda, erken seçim çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine Büyükgümüş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyasete siz bir propaganda aracı olarak bakarsanız ve bugünkü manasıyla bir koltuk kapmaca olarak değerlendirirseniz zihninizde hiçbir zaman bir program, vizyon, heyecan olmaz. Bunun yerine sürekli işte 'erken seçim'e bağladığınız, çünkü kendi içinizdeki yani CHP açısından söylüyorum, kendi içlerindeki siyasal açığı, parti içerisinde birlik, beraberliğin sağlanma meselesini, bu manada siyasal bir ufuk oluşturma meselesini hep göz ardı ederler. Türkiye'nin çeşitli politika başlıklarında bir önemli öneri, bir vizyon Cumhuriyet Halk Partisinden duyduk mu? Duymadık. Peki bu açığı neyle kapatacaklar, bu açığı, içlerindeki bu kavgayı biliyorsunuz parti içinde yaşadıkları süreçleri, bunu sürekli bir saldırganlıkla, sürekli psikolojik, propagandist bir söylem uygulayarak yürütüyorlar. Sayın Özel de uzunca bir süredir bunun sözcülüğünü yaptı. Yani bir Genel Başkanlık yapmıyor. Bir siyasi parti sevk ve idare edip milletimizle onun heyecanını buluşturan bir siyasetçi görmüyoruz biz, aksine bir propagandist görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içerisindeki bir süreçtir. Allah selamet versin, ne diyelim."

Büyükgümüş, "En az bir dönem daha Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye hizmet etmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarına değinen Büyükgümüş, Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyacının olduğunu sürekli ifade ettiklerini vurgulayarak, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.