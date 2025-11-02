AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz komisyon da inşallah çalışmalarını tamamlayacak. ya kendilerini tasfiye ederler, silahlarını yakarlar, gömerler ya da başka bir seçenek yok. Bizim terörle mücadelemiz, ne bitmiş, ne ara verilmiş ne de duraklatılmış noktadadır." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İl Kadın Kolları Danışma Meclisi programına katılan Büyükgümüş, Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişiyi rahmetle yad ettiğini, detaylı incelemenin ardından tüm sorumluların tespit edileceğini söyledi.

Büyükgümüş, ideallerinin "Büyük ve güçlü Türkiye" hedefi olduğunu, bunun için mücadele ettiklerini vurgulayarak, "2023 seçimlerinin ardından ortaya koyduğumuz ' Türkiye Yüzyılı' ideallerimizin tamamını gerçekleştirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaşacağız. Yol yaparken, hastane yaparken, belediyelerimiz, bakanlıklarımız altyapısından üstyapısına hizmet ve eser seferberliğiyle yarışırken, hep bu büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaşmak için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda son dönemde yapılan çalışmaların başında "Terörsüz Türkiye"ye dair yapılan faaliyetlerin geldiğine değinen Büyükgümüş, "Meclisimizde bir komisyon oluşturduk. Son sürat, gece, gündüz 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı özetleyecek çerçevenin ardından inşallah hep beraber müzakere kısmına geçeriz." ifadesini kullandı.

Ahmet Büyükgümüş, AK Parti iktidarları sürecinde birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine, milli savunma sanayisi kurulmasına ve terörle mücadelenin 3 büyük stratejik kazanım olduğuna işaret ederek, şu görüşleri paylaştı:

"Geldiğimiz noktada bugün itibarıyla terör örgütü artık varlığını sürdüremez hale geldi. Çıkıp, 'Ben kendimi tasfiye edeceğim, terör örgütü olarak varlığımı sona erdireceğim, silahlarımı gömeceğim, yakacağım ve militanlarımı da çekeceğim' dedi. Şimdi savunma ve istihbarat birimlerimiz bunun detaylı incelemelerini yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz komisyon da inşallah çalışmalarını tamamlayacak. ya kendilerini tasfiye ederler, silahlarını yakarlar, gömerler ya da başka bir seçenek yok. Bizim terörle mücadelemiz, ne bitmiş, ne ara verilmiş ne de duraklatılmış noktadadır."

Son 40 yılda terör kaynaklı olaylara, Türkiye'nin, 2 trilyon dolarlık kaynağını heba etme durumunda kaldığının altını çizen Büyükgümüş, terör faaliyetlerinin yılda 50 milyar dolarlık imkanın milletle buluşmasına engel olduğunu, "Terörsüz Türkiye"ye ulaşıldığında bu kaynağın her bir vatandaşla buluşmuş olacağını anlattı.

Büyükgümüş, Gabar'da ülkenin ihtiyacının yüzde 10'u kadar petrol çıkarttıklarını ve her yıl 3 milyar dolardan fazla zenginliği buranın marifetiyle milletle buluşturduklarını belirterek, "İnşallah 'Terörsüz Türkiye'ye ulaştığımızda çok daha büyük ivmeyi ve imkanı kazanmış olacağız." sözlerini sarf etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan çöken bina açıklaması

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, 29 Ekim'de Gebze'de çöken 7 katlı bina hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Böyle bir zamanda siyaset konuştuğu için Özel'i kınadığını dile getiren Büyükakın, "Böyle bir acının olduğu günde, kendi hesabınızı yaptığınız için sizleri kınıyorum. Memlekete bir hayrınız yok, bari susun. Gölge etmeyin. Yönettiğim belediyeye laf eden, dil uzatan bir genel başkan bunu hesapsızca söylüyorsa, ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa, ben 'ağzından çıkanı kulağın duysun' derim kardeşim. Ettiğin lafın hesabını vereceksin. Sen müfterisin, önce müfterilik yaftasından kurtul sonra konuş." dedi.

Büyükakın, olayın tüm yönleriyle araştırıldığına ve savcılık soruşturmasının yürütüldüğüne değinerek, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir ekip binaların zeminin üstündeki kısımlarının tamamını tarıyor. 300 metre yarıçapında onun içine giren 978 bina var, yaklaşık bin binaya çıkacak. Hepsi taranıyor. Bütün teknikler uygulanarak taranıyor. İstiyoruz ki bilim adamlarımız rahatlıkla çalışsınlar. Yukarıdaki binalar kolon çatırdadı diye gidilen bina dahil olmak üzere henüz bir hasar tespit edilmedi. Zemin çalışmalarını ise AFAD'a bağlı Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürlüğü yapıyor. 4 farklı tekniği kullanarak zeminin tamamını tarıyorlar şu an."

Çalışmaların salı günü tamamlanacağını ve konunun kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Büyükakın, "Hiçbir şey saklamadan apaçık paylaşılacak. Sorumlu kimse gereken yapılacak, asla gizlenmeyecek. Anlamadan dinlemeden bilmeden erkenden yorumları yapmak sadece insanların kafasını karıştırmak ve endişeye düşürmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Binalara dair çalışmaların bugün bitmesini bekliyoruz. Binaların statiğinde problem olmadığı, yıkılan binanın yanındaki binanın hasarlı olduğu tespit edildi ve gereken yapıldı. Diğerlerinde şu ana kadar tespit edilmiş hasar yok." açıklamasında bulundu.

Programda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay Kaynarca, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve AK Parti Kocaeli Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelere rozet takdim edilen ve hatıra fotoğrafı çektirilen program, divan üyelerine gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.