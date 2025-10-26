Haberler

Büyükgümüş: Terörle Mücadele Devam Ediyor

Büyükgümüş: Terörle Mücadele Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, terörle mücadelelerinin noktalanmadığını belirterek, "Eğer sözlerine sadık kalırlarsa ne ala. Kalmadıkları noktada, Mehmetçiğimiz de devletimiz de tüm birimlerimiz de gerekeni yapacak kudrete hem sahada hem masada sahiptir.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, terörle mücadelelerinin noktalanmadığını belirterek, "Eğer sözlerine sadık kalırlarsa ne ala. Kalmadıkları noktada, Mehmetçiğimiz de devletimiz de tüm birimlerimiz de gerekeni yapacak kudrete hem sahada hem masada sahiptir." dedi.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Büyükgümüş'ü, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan karşıladı.

Toplantı öncesi konuşan Büyükgümüş, terörün hayatın her alanında etkili olduğuna dikkati çekerek, 40 yıldır süren terörle mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde yeni bir safhaya girdiğini söyledi.

Büyükgümüş, savunma sanayisindeki atılımlara işaret ederek, "Terörün en yoğunlaştığı anlarda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya ilan etti, dedi ki 'Biz bunların inine gireceğiz ve bunları yok edeceğiz.' ve milli savunma sanayimizi kurarak, Mehmetçiğimizi dünyada en seçkin orduların sahip olduğu teçhizatla donatarak büyük bir başarı elde ettik." diye konuştu.

Büyükgümüş, İHA ve SİHA'ların dışarıdan temin edilmek zorunda kalındığı dönemlerin geride kaldığını belirterek, "İHA ve SİHA'ları geliştirerek sadece bugün kendi ihtiyaçlarımızı karşılayan değil dünyaya da öncülük eden bir konuma geldik. Bu güçle, bu kararlılıkla terörün belini kırdık. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "terörü sınır ötesinde önleme" stratejisine işaret eden Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya bir şey ilan etti; dedi ki, 'Ben artık terörün kendi sınırlarıma tehlike olarak girmesini beklemeyeceğim. Kaynağında, neredeyse gidip bu terörü yok edeceğim.' Suriye'de yaptıklarımızla, Irak'ta başardıklarımızla terör örgütü orada da çalışamaz hale geldi. Elde ettiğimiz bu iki stratejik kazanımla, bugün geldiğimiz noktada terör örgütü varlığını sona erdirme kararı aldı. İstihbarat birimlerimiz, savunma bakanlığımız, bu manada çok detaylı bir takiple terör örgütünün tasfiye sürecini takip ediyor. ya sözlerine sadık kalırlar bu tasfiyeyi gerçekleştirirler ya da gerçekleştirirler. Biz terörle mücadeleye ara vermiş değiliz. Bizim terörle mücadelemiz bitmiş, noktalanmış değil. Eğer sözlerine sadık kalırlarsa ne ala. Kalmadıkları noktada, Mehmetçiğimiz de devletimiz de tüm birimlerimiz de gerekeni yapacak kudrete hem sahada hem masada sahiptir."

Konuşmasında dezenformasyon ve provokasyonlara karşı uyanık olunması çağrısında bulunan Büyükgümüş, "Asla ve asla, bu konuda ortaya konan dezenformasyonlara, yalanlara, provakasyonlara AK Parti teşkilatları olarak zihnimizi de gönlümüzü de asla açmayacağız." dedi.

Büyükgümüş'ün partiye yeni üye olan gençlere rozetlerini takmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.