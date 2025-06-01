AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayınına katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, 'Filistin İçin Sessiz Kalma' canlı yayınına katıldı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Anadolu Ajansımızın 'Kanıt' kitabı, her uluslararası toplantıda bizim açımızdan büyük bir değer niteliğinde.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Anadolu Ajansımızın 'Kanıt' kitabı, her uluslararası toplantıda bizim açımızdan büyük bir değer niteliğinde. Bu çalışmaların destekçisi olmak gerekiyor." dedi.

Büyükgümüş, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlayan ve 24 saat sürecek "Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayın programına katıldı.

Gazeteci Türker Akıncı'nın moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan Büyükgümüş, hiçbir siyasi meşruiyetini kabul etmedikleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun insanlığa karşı bir canavara dönüştüğünü söyledi.

Büyükgümüş, dünyada ikinci bir sömürgeci dalgayla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek, "Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizi, çocuk, kadın, genç, yaşlı yani insana ait değerlerle görmek yerine, aşağılayan ve yok edilmesi gereken bir canlı türü olarak tanımlayan bir İsrail çete yönetimi var karşımızda." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler kürsüsü başta olmak üzere dünyanın en önemli platformlarında dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ifadesini hatırlatan Büyükgümüş, "Belki bugün geldiğimiz nokta şurasıdır; Zulüm şiddetlendikçe, Filistin'de insanlığa karşı işlenen suçlar arttıkça, biz belki binlerce toplantı düzenlesek bu düzenin çarpıklığını, adaletsizliğini bu kadar etkili anlatamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgümüş, İsrail'in işlediği savaş suçları konusunda en fazla kanıtın Türkiye'den gazeteciler tarafından ortaya çıkarıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki gazetecileri, başta Anadolu Ajansımız olmak üzere yürekten tebrik etmek istiyorum. Anadolu Ajansımızın 'Kanıt' kitabı, her uluslararası toplantıda bizim açımızdan büyük bir değer niteliğinde. Bu çalışmaların destekçisi olmak gerekiyor. Netanyahu hükümeti, bugün Gazze'deki bu insanlık dışı eylemleri gerçekleştirerek, insana dair ne kadar değer varsa bunu yok etmenin peşinde. Bunlar insanlığa karşı cepheyi oluşturmuş durumdalar. Bizim de insanlık cephesini yükseltmek sorumluluğumuz var."

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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