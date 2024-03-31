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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, oy kullanmak için Balıkesir'e gitti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Balıkesir'de kullandı.

Uygur, oy verme işlemi için eşi Eyüp, kızı Zeynep ve oğlu Tunahan Uygur'la Altıeylül ilçesindeki Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi.

Oyunu 1325 numaralı sandıkta kullanan Uygur ailesi, zarfları hep birlikte sandığın içine attı.

Belgin Uygur, gazetecilere, vatandaşların yoğun olarak seçime katıldığını söyledi.

Seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Uygur, "Son derece güçlü bir demokrasi şöleni yaşanıyor. İnşallah Balıkesir kazanacak. Kadrolarımız halkımızın sağduyusu, ferasetiyle inşallah hem Büyükşehirde hem de 20 ilçemizde seçilecek. Hem Balıkesir için hem de ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

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