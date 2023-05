AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BELGİN UYGUR: MİLLETİMİZ EN DOĞRU KARARI 14 MAYIS'TA VERECEKTİR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Ticaret Odası üyeleriyle buluşmada yaptığı konuşmada, "Milletimiz en doğru kararı, en doğru sözü 14 Mayıs'ta söyleyecektir. Buna olan inancımız tam. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda, Türkiye yüz yılı vizyonumuzla çalışmaya, hizmet üretmeye, iş üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Ticaret Odası üyeleriyle kahvaltıda buluştu. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda konuşan Uygur, 14 Mayıs'tan sonraki süreçte daha güçlü bir şekilde hem Balıkesir için hem de bütün Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirten Uygur, "Bizim milletimiz, sağduyu ve feraset sahibi. Artısıyla eksisiyle, her yönüyle bütün tablo milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Milletimiz 21 yıl boyunca her kritik eşikte, her kritik dönemeçte birçok badire atlattı. Milletimiz en doğru kararı hep verdi. Ferasetini gösterdi. Bu seçimde yine milletimizin en doğru değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum" dedi. "'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' mottosuyla, Cumhurbaşkanımız liderliğinde yola çıktık" diyen Uygur, şöyle devam etti: "Koalisyonların buhranları, ekonominin buhranları, hak ve özgürlükler anlamındaki o buhranlı dönemlerin ardından 21 yıl boyunca milletimizi en güzel eser ve hizmetlerle tanıştırdık. Bunun için mücadele ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine milletimizden gelen sese kulak vererek, 14 Mayıs'ta da yine söz milletindir diyeceğiz. Milletimiz en doğru kararı, en doğru sözü 14 Mayıs'ta söyleyecektir. Buna olan inancımız tam. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla çalışmaya, hizmet üretmeye, iş üretmeye devam edeceğiz." (DHA)